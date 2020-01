Pyong Lee recebe criticas por entrar no reality com esposa grávida de oito meses | BBB

o hipnotizador Pyong Lee, está sendo criticado nas redes sociais por ter entrado no programa da TV Globo sendo que a mulher, Sammy, está grávida de 8 meses. (Foto: Instagram / @pyonglee)





O hipinotizador Pyong Lee está sendo criticado nas redes sociais após fãs questionarem a sua entrada no reality mesmo sabendo que sua esposa Sammy está grávida de oito meses. O participante do Big Brother 20 foi bombardeado no Twitter sobre a importância de participar do programa ou de presenciar o nascimento do primeiro filho do casal. As informações são do portal Uol.