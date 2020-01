Quatro tipos principais de negociação no Forex com fins lucrativos

A escolha do tipo ideal de negociação é uma questão individual. Muitos fatores devem ser levados em consideração, incluindo a experiência e o temperamento.

Que tipo de negociação é mais lucrativa

A princípio, negociar para iniciantes parece ser um tipo complexo de atividade.

Para obter um bom lucro ou mesmo transformá-lo em uma fonte principal de renda, o iniciante precisa definir que tipo de negociação escolher.

É muito difícil selecionar o tipo certo para iniciar. Se isso lhe parecer familiar, este artigo será útil para você.

Os principais tipos de negociação

Quando você não sabe por onde começar, comece do início. Esta é uma abordagem universal para qualquer ciência.

No caso de negociação de ações, as abordagens são importantes.

Compreender o básico evitará que o corretor recém-nascido copie estratégias duvidosas, conclua acordos comerciais dinamicamente e ações inconscientes que levam a perdas de dinheiro.

Então, quais métodos farão de você um comerciante confiante da Alpari? Aqui estão os básicos:

1) Escalpelamento (dura vários momentos). É caracterizado por:

Procure modelos de sucesso; Mais de 10 transações dentro de uma operação de negociação; A necessidade de gastar muito tempo perto do monitor; Carga colossal no sistema nervoso físico; Conclusão de muitas transações (100-200 diárias), por isso é mais razoável usar robôs comerciais.

2) Durante o dia (dura um dia). Isso é determinado por:

A abertura / fechamento de uma transação ocorre dentro de um dia;

Tipo de negociação menos estressante de negociação de câmbio;

Não mais que 10 transações ao longo do dia;

Procure sinais de entrada e saída;

Conhecimento de análise técnica.

3) Posicional (dura de 1 a 7 dias). Ele prescreve as seguintes ações:

Um pequeno número de transações por semana;

Acompanhamento de notícias na direção escolhida, por exemplo, notícias da empresa, mercados de ações;

Adequado para comerciantes experientes;

Requer a capacidade de encontrar pontos para abrir posições em níveis altos e sua manutenção;

Estilo de negociação inativo;

Leva um tempo mínimo.

4) Investimento / negociação de longo prazo (leva de 3 meses a 3 anos). É definido por:

A escolha entre estratégias de curto, médio e longo prazo;

O uso da análise fundamental é necessário;

O ponto de entrada pode ser esperado durante várias semanas ou meses;

A quantia de lucro depende do instrumento e estratégia escolhidos;

Vale a pena notar que os comerciantes profissionais geralmente combinam vários métodos, por exemplo, investem em empresas a longo prazo, e os melhores pontos de entrada / saída são buscados dentro do dia.

No entanto, é importante escolher um estilo de negociação no mercado Forex no qual a gestão de risco, o horizonte de investimento e os instrumentos serão selecionados.

Qual método escolher?

A escolha do tipo ideal de negociação é uma questão individual. Muitos fatores devem ser levados em consideração, incluindo a experiência e o temperamento.

Passando pelos tipos de negociação, muitos iniciantes selecionam escalpelamento. Eles são atraídos pela simplicidade dessa abordagem e pela rápida conclusão das transações.

De fato, escalpelar exige muito esforço e atenção. Um comerciante deve monitorar constantemente os movimentos do mercado ao longo do dia. Um grande número de transações com uma abordagem não profissional leva a um grande número de erros, o que causa perda de dinheiro.

Portanto, comerciantes iniciantes não são recomendados para fazer escalpelamento.

A abordagem intradiária também exige resistência ao estresse do profissional. A construção adequada do sistema comercial e a estrita adesão às suas regras são de grande importância.

O comércio posicional é a escolha de traders conservadores maduros, atraídos por uma lucratividade decente com riscos relativamente pequenos. Este método não requer monitoramento constante do mercado. Como regra, é suficiente gastar até uma hora por dia. O investimento exige um excelente conhecimento do mercado, uso da análise fundamental e técnica, a capacidade de gerenciar com competência os investimentos e, é claro, muita paciência.

Esse tipo de negociação de câmbio não traz resultados rápidos, mas, a longo prazo, permite obter bons lucros. De qualquer forma, o sucesso no mundo das finanças é alcançado apenas se forem desenvolvidos conhecimentos e habilidades comerciais suficientes. A maneira mais rápida de obter tudo isso é ser treinado por profissionais.