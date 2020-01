Quem leva? Corrida pela Chuteira de Ouro ganha novos concorrentes; veja o top-10

​Dentre as premiações individuais que existem no Velho Continente, a mais ambicionada pelos atacantes/centroavantes é a ‘Chuteira de Ouro’, destinada ao principal artilheiro nacional na temporada europeia. ​Em outubro, quem liderava a corrida era o jovem estoniano Erik Sorga, do Tallinn FC, seguido de perto pelo polonês Robert Lewandowski. Como já era esperado, de lá pra cá muita coisa mudou, então é hora de atualizarmos o top-10 da disputa.

Com 19 gols anotados na Bundesliga, Lewandowski figura na primeira posição do ranking pela Chuteira de Ouro. Contudo, seu maior perseguidor de momento é um nome que sequer figurava na primeira parcial que noticiamos: Ciro Immobile, centroavante da Lazio, com os mesmos 19 gols na Série A TIM.

Vale lembrar que os gols anotados nas cinco principais ligas do continente – Alemanha, França, Espanha, Inglaterra e Itália -, garantem dois pontos ao seu marcador. Gols nas demais ligas europeias, por sua vez, tem valor inferior e bem variável, dependendo do ‘prestígio’ do campeonato. Confira o top-10 atualizado: