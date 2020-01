Quem pagou DPVAT entre 2014 e 2019 recebe R$ 550 de restituição?

Uma mensagem falsa está sendo veiculada em grupos de WhatsApp de todo o país; Saiba como evitar e informe-se dos valores corretos

Atenção, condutores. Cuidado. Uma mensagem falsa está sendo veiculada em grupos de WhatsApp de todo o país. O texto informa uma devolução de R$ 550 ao proprietário de veículo que pagou o seguro DPVAT, entre os anos de 2014 e 2019.

O texto da mensagem informa o seguinte:

“Atenção: Quem pagou DPVAT no período de 2014 a 2019 tem direito de receber até R$ 550 de restituição do valor pago a mais. Confira se você tem direito a ser restituído acessando”.

Ao clicar no link do site da mensagem, o usuário tem seus dados roubados. Vale lembrar que o valor do DPVAT que está sendo devolvido é apenas para quem pagou mais caro sobre o valor do seguro obrigatório, após o governo anunciar mudanças para 2020.

No dia 09 de janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, revogou a própria liminar concedida a Seguradora Líder em 31 de dezembro de 2019.

Paguei mais pelo DPVAT 2020, como posso conseguir o reembolso? Saiba!

Segundo a Seguradora Líder, a restituição deve ser solicitada no site oficial (https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br). Segundo a gestora do DPVAT, a diferença do valor vai ser feita por depósito diretamente na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo.

Para realizar a solicitação, o condutor deverá informar:

CPF ou CNPJ do proprietário; Renavam do veículo;

E-mail de contato;

Telefone de contato;

Data em que foi realizado o pagamento maior;

Valor pago;

Banco, Agência e Conta corrente ou conta poupança do proprietário.

A gestora do seguro obrigatório revelou que o proprietário vai receber um número de protocolo para o acompanhamento da restituição, no mesmo site.

Novos valores do DPVAT 2020