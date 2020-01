Quer emagrecer? Confira quatro frutas para fazer chá com efeito emagrecedor

A universitária Bruna Lizzie encontrou nos chás um auxílio para manter a boa forma. “Gosto de todos os tipos de chás. O que mais consumo é o chá de hibisco com cavalinha antes do almoço, pois a infusão me dá a sensação de saciedade”, explicou. Para quem assim como Bruna não tem restrição com chá e deseja queimar as calorias, consumir infusões de frutas também pode ser uma opção.

Algumas frutas, como a amora e o abacaxi, possuem propriedades que ajudam a acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura. Mas, o efeito depende da forma como o chá é consumido e da associação da bebida com atividade física e uma alimentação saudável.

As farmacêuticas homeopatas Maria Tereza Vieira e Cláudia Aguiar explicaram a melhor forma de preparar o chá. “Deve-se adicionar as folhas de ervas ou as frutas cortadas com a casca em água fervente e deixar de repouso por alguns minutos para que a água quente extraia os princípios ativos. Se o intuito for emagrecer, a pessoa não deve colocar açúcar na preparação da bebida”, disseram. Elas ainda reforçaram que, para otimizar a ação do chá no organismo o ideal, é consumir o chá sem acompanhamentos.

Confira 4 opções de chás que ajudam a emagrecer e a opinião das homeopatas:

Abacaxi: ele é rico em vitamina C e contém bromelina, uma enzima que facilita a digestão. Além disso, tem propriedades desintoxicantes, termogênicas e sacietogênicas que ajudam a emagrecer.

Mirtilo: é um fruto rico em antioxidantes, com vitaminas, minerais e enzimas, que contribui no rejuvenescimento e também na eliminação de toxinas do organismo.

Amora: ela tem uma potente ação antioxidante que pode colaborar para a perda de peso, devido à presença de fibra e leveduras. Essas propriedades facilitam a digestão e melhoram o funcionamento do intestino.

Limão: na forma de suco ou chá, o limão desintoxica o organismo e aumenta a sensação de saciedade. Além disso, melhora o paladar, tirando a vontade de comer alimentos doces que engordam ou prejudicam a dieta.

Outra opção para fazer chá é a laranja amarga, que muitas pessoas confundem se é ou não uma fruta, mas é na verdade uma planta medicinal. Ela é utilizada como suplemento dietético por apresentar propriedades laxante, inibidora do apetite e diurética.



