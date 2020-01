Quer ter um bumbum empinado? Confira tratamentos estéticos para aumentar glúteo

Está preocupada(o) com o tamanho do seu bumbum? O ideal é se esforçar nas atividades físicas e dieta equilibrada de forma processual. Mas quem quer resultado sem tanto esforço acaba investindo em tratamento estéticos.

Os procedimentos ‘Day Bumbum’ e ‘Brazilian Butt Lift’ são as tendências do momento. Em entrevista ao UOL, profissionais de estética explicaram como funciona as técnicas que não incluem cirurgia.

Foto: reprodução



Day Bumbum consiste em um mix de chás, exercícios para musculatura, eletroterapia para produção de colágeno, vácuo para empinar a região, shake de proteínas e massagem modeladora. Esse procedimento é indicado a ser feito duas vezes na semana até alcançar o resultado e continuar com sessão semanal para manutenção. Sessão dura cerca de duas horas.

Os chás utilizados no procedimento são termogênicos. São eles: gengibre, cavalinha, morosil, centelha asiática e verde. A endermologia é a aplicação de vácuo para reduzir a flacidez e empinar o glúteo, com uma ténica de sucção e rolamento.

Brazilian Butt Lift consiste em combinar um ultrassom microfocado e injeções de bioestimulador de colágeno para elevar o contorno, aumentar o volume e empinar o bumbum. A sessão dura cerca de uma hora e deve ser realizada uma única vez. A pessoa só precisa fazer manutenções anuais.

Vale lembrar que antes de fazer qualquer procedimento você precisa consultar especialistas (esteticista e dermatologista) e pesquisar com atenção por clínicas que realizem a técnica desejada.