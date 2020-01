Rádio Bandeirantes atualiza possibilidade de volta do atacante Leandro Damião ao Internacional

​O Internacional segue se movimentando no mercado de transferências para suprir lacunas importantes no elenco comandado pelo técnico Eduardo Coudet. A direção acredita que a chegada de um centroavante é imprescindível, pois o único jogador da posição, Paolo Guerrero, será desfalque em muitas oportunidades devido às suas convocações para a seleção do Peru ao longo de 2020.

Nas redes sociais, o próprio camisa 9 do Internacional brincou com Leandro Damião, ídolo dos colorados que atualmente está no futebol japonês. No Instagram, Paolo Guerrero “convocou” Damião a voltar ao Internacional: “Vamo Damigol, vem para cá irmão”, respondeu o peruano ao artilheiro revelado pelo Clube do Povo.

Nesta segunda-feira, a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre atualizou a possibilidade de volta do jogador. Segundo os repórteres João Batista Filho e Matheus D’Avila, a negociação não tem chance alguma de acontecer e Damião não deixará o Kawasaki Frontale, time que defende no Japão. Por lá, o atacante teve uma boa temporada em 2019, com 14 gols marcados em 38 partidas disputadas.

Rapidinho aqui. Você é a favor ou contra uma suposta investida colorada pra ter Leandro Damião em 2020? — Nando (@NandoJRocha) January 27, 2020

Mesmo assim, a direção segue em busca de um camisa 9 que possa jogar junto com Paolo Guerrero ou substituí-lo na ausência do peruano. Além disso, a chegada de um meia também não é descartada, mas a grande prioridade é mesmo uma peça para o setor de ataque de “Chacho” Coudet. Um zagueiro também poderá ser contratado em um negócio de ocasião para completar o grupo.