Rafael Dudamel já chega agitando nos bastidores do Galo e atacante encaminha saída para o CSA

​Rafael Dudamel já está em Belo Horizonte para comandar o Atlético-MG. O venezuelano aceitou o convite do ​Galo e chega com carta branca para definir todo o processo no futebol do clube. Antes de fechar o contrato, os dirigentes atleticanos prometeram que reforços seriam contratados dentro das possibilidades financeiras. O técnico também já tem em mente alguns nomes de jogadores que não pretende contar para 2020.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

A primeira saída confirmada oficialmente após a chegada do técnico deve ser do atacante Maicon Bolt. De acordo com o jornalista ​Marlon Araújo, da TV Record de Maceió, O CSA, ao que tudo indica, será o destino do velocista. O acordo estaria sendo fechado por empréstimo de uma temporada. O jogador não conseguiu render no Galo o esperado e foi muito criticado pelo torcedor atleticano em 2019.

O salário do atleta será dividido entre os clubes e detalhes separam do anúncio oficial. Nessa temporada, o CSA tentará brigar novamente pelo acesso a elite do futebol nacional. No ano anterior, o clube ficou na décima oitava colocação no Brasileirão e, consequentemente, foi rebaixado para a Série B. Maicon seria a principal contratação do clube para o objetivo ser alcançado com sucesso.

P R O M O Ç Ã O :

Contrate Ricardo Oliveira e leve de brinde Maicon Bolt. #Épacaba — Giov️ni de Jhesus (@giovanidocavaco) January 7, 2020

Galo compra 15% dos direitos econômicos de Bruno Silva

O portal “​Superesportes” noticiou que o Atlético-MG está comprando parte dos direitos econômicos do atacante Bruno Silva, de apenas 19 anos. De acordo com a matéria, o Alvinegro tem até o próximo dia 10 para efetuar o pagamento; os valores são mantidos sob sigilo. O jovem é visto como um jogador bastante promissor e que tem tudo para arrebentar com a camisa do clube mineiro em breve.