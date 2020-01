Raí ameaça atravessar Corinthians por atacante do Benfica; negócio seria sem custos ao São Paulo

​Com movimentações ainda modestas neste mercado de transferências, o ​São Paulo tem agido nos bastidores para modificar este panorama atrás de reforços. O ataque, principalmente, é uma das grandes preocupações de Fernando Diniz e sua comissão técnica.

Não por acaso, de Portugal surgem os primeiros rumores de que o diretor de futebol Raí estaria em conversas para trazer Yony González, do Benfica. De acordo com o jornal ​A Bola, o time da capital portuguesa não pretende utilizar o atleta ex-Fluminense recém-contratado. Pelo menos não até o fim desta temporada na Europa. A ideia é emprestá-lo por seis meses para que continue em atividade. É aí que entra o interesse do Tricolor Paulista.

Antes do acerto do colombiano com os Encarnados, ​o Corinthians também negociou ferrenhamente para contar com o atleta, mas não conseguiu chegar a um acerto. A possibilidade de empréstimo também é assunto de interesse pelos lados do Parque São Jorge. Além do próprio São Paulo e do Timão, dois clubes franceses estão interessadas no jogador, Bordeaux e Dijon.

A contratação se daria sem opção de compra ao final do vínculo, uma vez que os benfiquistas veem potencial e pretendem utilizar o atleta num futuro próximo.