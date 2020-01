Raio-x do Cruzeiro aponta situação caótica e medidas urgentes para estancar crise

​Um verdadeiro raio-x! O atual Conselho Gestor do ​Cruzeiro produziu um documento que retrata o delicado momento do clube. E, nele, foram apresentadas 23 medidas para que sejam colocadas imediatamente em prática na tentativa de reverter um panorama que aponta para “estrutura organizacional disfuncional” e “graves falhas que acarretam sucessivos problemas em todos os processos”.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

A crise do cruzeiro é também de identidade pro torcedor — Cruzeirense Arrogante (@Rodrigomda_) January 14, 2020

A Raposa, conforme análise feita pelos dirigentes, lida, por exemplo, com ausência de controles em documentos que compõem o saldo de contas a pagar (em 2018, de R$ 110 milhões, R$ 17 milhões não possuíam os dados necessários). Além disso, não cumpre o regulamento do Profut, não trabalha com capital de giro suficiente, não possui ações para se proteger de variações cambiais (em 2018, o prejuízo somente neste ponto foi de R$ 11 milhões e, ainda por cima, contabilizou de forma indevida R$ 23 milhões da venda de Arrascaeta.

Dedé saiu do Vasco pq estava numa crise terrível, aí foi pro Cruzeiro que agora está saindo de lá com uma crise mais terrível ainda. Irônico né? Kkk — Castan Mil Grauᶜʳᵛᵍ (@CastanDepre) January 14, 2020

Estes são apenas alguns pontos levantados. Porém, as ações para começar a combater este rombo são bastante enérgicas. As sugestões passam pelo enxugamento de 45% do quadro de funcionários (de 533 para 295), diminuição da folha administrativa (de R$ 4,5 milhões para R$ 1,6 milhão) e do futebol (de R$ 16 milhões para R$ 3 milhões) e, ainda, redução para R$ 1,1 milhão as despesas administrativas e operacionais. Também se faz necessário, segundo o Conselho Gestor, a disponibilização de imóveis (Barro Preto, Toca I e Campestre Pampulha) para venda e a renegociação imediata dos contratos dos principais atletas. Agora, é tentar tornar tudo isso uma realidade. Ao mesmo tempo.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.