Raio-X do reforço: Keisuke Honda, o novo armador do Botafogo para 2020

​Na manhã desta sexta-feira (31), a notícia que todo torcedor do Botafogo gostaria de receber se confirmou: Keisuke Honda, meio-campista de 33 anos, vestirá a camisa alvinegra em 2020. A contratação foi ​oficializada pelo jogador e, posteriormente, pelo clube carioca através de suas plataformas oficiais. A seguir, ‘dissecaremos’ este novo grande reforço do Glorioso: carreira, pontos fortes e fracos e como poderá encaixar na equipe de Alberto Valentim.

Carreira: anos prolíficos na Rússia e na Seleção

Nascido em Osaka, no Japão, Honda deu os primeiros passos de sua carreira profissional no Nagoya Grampus, clube da primeira divisão nacional. Ultrapassou a marca centenária de jogos pelo clube em três temporadas disputadas em bom nível, chamando atenção do VVV-Venlo. Se transferiu ao clube holandês em 2008 e foi uma verdadeira ‘sensação’, principalmente em sua segunda temporada, sendo o principal destaque da campanha do acesso do time à Eredivisie.

O auge de sua carreira por clubes se deu vestindo a camisa do CSKA Moscou, entre os anos de 2010 e 2013, conquistando quatro títulos nacionais. Performando em grande nível pelo time russo, recebeu a oportunidade de se transferir a um gigante europeu: o Milan. Na Itália, no entanto, ficou devendo em desempenho e alternou entre titularidade e reserva durante três temporadas. Deixou o gigante italiano em 2017 e passou a rodar pelo mundo, somando experiências pouco inspiradoras por Pachuca (MEX), Melbourne Victory (AUS) e Vitesse (HOL).

Não seria errado dizer que Honda é um jogador de mais sucesso e impacto em sua Nacional do que por clubes. Vestindo a camisa do Japão, o meio-campista conquistou a Copa da Ásia de 2011 e disputou três edições de Mundial (10/14/18), sempre como uma das referências técnicas do elenco. Ao todo, são 97 partidas oficiais e 42 gols anotados pela Seleção.

Pontos fortes e fracos

Keisuke Honda nunca foi um jogador extremamente físico/veloz, sempre se destacando mais por sua habilidade. É um criador de jogadas [‘playmaker’] e um bom finalizador de média/longa distância, atributos que o acompanham desde o início de sua carreira e ainda são seus pontos fortes atualmente, com 33 anos. Deixa a desejar na recomposição e na combatividade, além de não ser tão constante/regular, sendo capaz de brilhar em um jogo e ‘sumir’ no duelo seguinte.

​Como jogará no Alvinegro?

Por ter pedido força/potência nos últimos anos, é difícil imaginar Honda atuando pelos flancos, função que já desempenhou durante a carreira. Cerebral que é, sua maior potencialidade deve ser explorada atuando na faixa central do campo, como um armador ‘clássico’, servindo os atacantes alvinegros. Precisa jogar ao lado de um meia de maior vigor físico – Bruno Nazário é uma boa opção -, o que complementaria suas características.

