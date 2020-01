Ralf fica fora de reapresentação e vê ciclo próximo do fim no Corinthians

​Um multicampeão está encerrando o seu ciclo no ​Corinthians. O volante Ralf, na noite do último domingo, foi informado pela diretoria do clube que não precisaria se reapresentar com os demais integrantes do plantel nesta segunda-feira, data programada para o início dos trabalhos no Parque São Jorge.

Falando assim do Ralf até parece que ele morreu, né? 🤣 Mas o que vai deixar de saudade e honra pro Corinthians é enorme. Uma história se formou. Assim como muitos, Ralf honrou a camisa do time. Honrou-se em campo. Honrou-se com a torcida. Humildade e competência. Sempre. — 𝒍𝒉𝒚 ˢᶜᶜᵖ (@Lhyanndra) January 6, 2020

O atleta ainda tem contrato com o Timão até o final de 2020 e, ao que tudo indica, deverá colocar um ponto final ainda esta semana em sua segunda passagem pelo clube. Aos 35 anos, Ralf não se encontra nos planos do técnico Tiago Nunes, tanto que sua saída é tratada nos bastidores desde o final de 2019. Até o momento, não existem propostas pelo profissional.

Depois de livrar o Corinthians de ter o Ralf em 2020, Tiago Nunes pode falar por 48 horas seguidas aí que eu não vou ligar, pode fazer até uma estátua pro homem — Victor Cantillo (@sccplucaas) January 6, 2020

O volante é o 14º atleta que mais entrou em campo com a camisa do Corinthians. Ao todo, disputou 419 partidas e marcou nove gols. Pelo clube, foi tricampeão paulista (2013, 2018 e 2019), bicampeão brasileiro (2011 e 2015), campeão da Recopa (2013), da Libertadores da América (2012) e do Mundial (2012).

