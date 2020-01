Ramires ‘cresce’ e Luxa destaca: “Vai dar muitas alegrias”

​ Neste domingo (26), Palmeiras e ​São Paulo empataram, em Araraquara, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Choque-Rei foi bastante movimentado e contou com boas oportunidades para ambos os lados. A partida acabou 0 a 0, mas foi uma ótima atração para torcedores e também serviu para os jogadores mostrarem ‘serviço’.

Sem espaço e com muito tempo “perdido” no Departamento Médico do ​Alviverde na temporada passada, Ramires foi muito bem no clássico e passou uma boa impressão aos adeptos do clube e comissão técnica. O volante de 32 anos conseguiu cobrir grande parte do campo e auxiliar o ataque e a defesa.

“Vocês não têm o número que nós temos. Tenho certeza de que o Ramires vai crescer. O número que nós temos mostra que ele não é um jogador em fim de carreira, e sim um jogador que está sem treino, vem de uma cirurgia. A hora que ele conseguir se recuperar, não tenho dúvida de que vai dar muitas alegrias. A dinâmica dele, a marcação é excelente. Roubando muita bola, dando arrancada para o ataque, aproximando”, afirmou Vanderlei Luxemburgo após a partida.

Ramires não aguenta os 90 minutos ainda, precisa de ritmo, ontem jogou muito bem. Está um pouco fora de forma, mas está lutando para conseguir voltar. Quando estiver 100% vai ajudar muito o Palmeiras.. — Fê (@allforminyard) January 27, 2020

Ramires atuou ao lado de Gabriel Menino e teve a missão de ajudar o meio-campista Lucas Lima, proporcionando ritmo e acelerando o jogo. “Estou trabalhando sempre para melhorar. A cada jogo que passa eu me sinto melhor, e espero assim continuar, porque assim eu vou poder ajudar muito mais a equipe dentro de campo”, disse o camisa 18.

Luxemburgo ainda acredita em uma maior evolução do experiente jogador. Ramires não teve muitas oportunidades em 2019 devido a um problema muscular mal cicatrizado e falta de tratamento adequado. Felipão, técnico do Palmeiras no momento da chegada do jogador, aceitou trabalhar com o atleta abaixo dos 100% de sua capacidade física, enquanto o substituto Mano Menezes indicou ao DM que só colocar o volante em campo após recuperação total.

O resultado da ‘renovação’ de Ramires ficou para Luxemburgo, mas o experiente comandante preza pela cautela e deve rodar o elenco neste início de temporada. “Agora tenho de ver com calma. Tenho de preservar um pouquinho, pode ter lesão e prejudica tudo”, completou.

Foto de capa: Palmeiras / Divulgação