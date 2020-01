Real Madrid está disposto a pagar bolada milionária para comprar Reinier Jesus, meia-atacante do Fla

​Reinier Jesus é a bola da vez para ser vendido pelo Flamengo. Após o clube recentemente revelar joias como Lucas Paquetá e Vinicius Júnior, o garoto de 17 anos está cotado para ser mais um jovem a rumar ao futebol europeu logo mais. Jorge Jesus já concedeu entrevista recentemente projetando a saída da atleta em pouco tempo e, ao que tudo indica, o meia-atacante está com os dias contados no Ninho do Urubu.

O principal interessado na contratação do jogador é o poderoso Real Madrid. A diretoria merengue tem um bom relacionamento com a cúpula flamenguista e as partes já conversam desde o ano passado sobre a iminente venda de Reinier. Para não perder sua joia a preço de banana, o ​Mengão renovou recentemente com o atleta e sua multa ficou estipulada em R$ 35 milhões de euros (R$ 158,4 milhões).

O jornal espanhol “​Marca” realizou uma publicação na manhã desta sexta-feira (03) e revelou que o Real está preparando para ter mais uma grande revelação do futebol brasileiro e analisa pagar algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 113 milhões) para fechar o negócio. De acordo com a publicação, o jogador flamenguista foi muito bem avaliado pelos olheiros do gigante europeu e a tendência é que uma proposta seja feita já nesse início de ano.

Bom que é depois das olimpíadas. Vai valorizar ainda mais, e o Fla pode subir o preço. — Junior Barreto (@OprimeJN1) January 3, 2020

Assim como fez com Vinicius Júnior, o Real acertaria a negociação e deixaria o jovem no Flamengo até o meio do do ano. Mesmo com a vida financeira estável, os dirigentes Rubro-Negros sabem que é praticamente impossível segurar atletas desse nível por muito tempo. Além do time espanhol, o Manchester United, a Juventus e o PSG já consultaram a situação da joia da Gávea.