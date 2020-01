Real Madrid ganha forte concorrente em disputa por Paul Pogba, diz jornal

​Após meses sem entrar em campo por motivo de contusão, Paul Pogba, mesmo recuperado, pediu para seguir sem ser relacionado pela comissão técnica do Manchester United. Não é segredo que o francês não está feliz no gigante inglês e seu empresário, Mino Raiola, já deu diversas declarações negativas sobre o clube. Todo este cenário faz crescer o burburinho em torno do futuro do badalado atleta de 26 anos.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​Ao longo das últimas semanas, cresceu a especulação de que o destino do francês seria o Real Madrid, clube que monitora seu futebol de longa data. No entanto, como destaca o ​UOL Esportes, a briga pela contratação do camisa 6 ganhou um novo concorrente, que não facilitará em nada a vida do gigante espanhol: a Juventus.

De acordo com a apuração do jornal britânico ‘Daily Star’, a atual octacampeã italiana está disposta a oferecer 70 milhões de euros e mais um jogador para contar com Paul Pogba já nesta janela de inverno. O atleta que seria envolvido na negociação é o também francês Adrien Rabiot, que chegou ao clube italiano no último mercado de transferências, mas não tem recebido muitas chances sob comando de Maurizio Sarri.

A Juventus aposta no aspecto afetivo/emocional para um desfecho feliz nesta negociação, já que o camisa 6 viveu belos anos vestindo a camisa bianconera: foram nove títulos nacionais conquistados pela Velha Senhora entre os anos de 2012 e 2016.