Real Madrid prepara oferta gigantesca para contratar flamenguista

O Flamengo está trabalhando nos bastidores, com grandes chances de negociar o jovem Reinier com o Real Madrid. Segundo informações do Globo Esporte, o jogador tem tudo para ser negociado definitivamente com o gigante espanhol já nesta janela de transferências.

Tudo indica que o Real Madrid vai fazer uma proposta de 30 milhões de Euros, cerca de R$ 135 milhões para conseguir contratar o jogador da base flamenguista. O jogador já deve se transferir para a Espanha nas próximas semanas, onde irá trabalhar no time espanhol onde terá a oportunidade de demonstrar serviço e quem sabe ganhar espaço com Zidane.

O Flamengo tem uma meta de 80 milhões de reais em vendas para a temporada 2020. Com a possível venda do jogador para o Real, essa meta já seria batida logo nos primeiros dias do ano, deixando o clube totalmente tranquilo e sem a necessidade de vender nenhum jogador para fazer caixa.