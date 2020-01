Real Madrid x Atlético de Madrid | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Tem jeito melhor de abrir um novo mês que com um dos maiores clássicos do mundo? No próximo sábado (1º), Real Madrid e Atlético de Madrid, arquirrival da capital, protagonizam um dérbi importantíssimo pela rodada 22 de La Liga 2019/20. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este belo confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Real Madrid x Atlético de Madrid ​Motivo: ​22ª rodada de La Liga 2019/20 ​Data: ​01/02/2020 ​Hora: ​12h (de Brasília) ​Local: ​Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP) ​Árbitro: ​David Medié Jiménez ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações



​Provável Real: ​Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Modric; Isco, Benzema. ​Provável Atlético: ​Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi; Saúl, Herrera, Partey, Koke; Correa, Morata.

Para este dérbi de Madrid, o Real recebe seu maior rival ainda com desfalques importantes. Marco Asensio e Eden Hazard estão em reta final de recuperação, mas ainda não estarão à disposição de Zidane. Dani Carvajal e Gareth Bale, ausências na última rodada, voltam.

No Atlético, as notícias são consideravelmente piores. Jovem estrela do elenco, João Félix não terá condições de jogo, por conta de uma lesão muscular. Diego Costa também está fora de combate. Koke, Thomas Lemar, Kieran Trippier e José Giménez são dúvida para o clássico.

Últimos cinco jogos e classificação

Real Madrid​ Atlético de Madrid​ ​Real Madrid 0 (4) x (1) 0 Atlético (12/01) ​Barcelona 2 x 3 Atlético (09/01) ​Real Madrid 2 x 1 Sevilla (18/01) ​Real Madrid 0 (4) x (1) 0 Atlético (12/01) ​U. Salamanca 1 x 3 Real Madrid (22/01) – Copa ​Eibar 2 x 0 Atlético (18/01) ​Valladolid 0 x 1 Real Madrid (26/01) ​C. Leonesa 2 x 1 Atlético (23/01) – Copa ​Zaragoza 0 x 4 Real Madrid (29/01) – Copa ​Atlético 0 x 0 Leganés (26/01)

Certamente não é a temporada mais brilhante do clube merengue mas, ainda assim, o Real chega à rodada 22 como líder de La Liga: são 46 pontos somados, contra 43 de seu grande rival, Barcelona. Os três pontos de frente foram colocados na jornada passada, quando o clube da Catalunha foi surpreendido pelo Valencia. Mas e o Atleti? Bem, os Colchoneros estão encarando algumas turbulências na temporada e ocupam apenas a quinta posição, com 36 pontos, atrás de Sevilla e do surpreendente Getafe. Será que a equipe de Simeone ficará de fora da próxima edição da ​Champions League?