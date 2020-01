Real Madrid x Atlético de Madrid | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

O domingão (12) reserva um grande clássico do futebol mundial, e ainda por cima valendo taça. Real Madrid e Atlético de Madrid, arquirrivais históricos, se enfrentam na grande decisão da Supercopa Espanhola, competição que foi totalmente repaginada para esta temporada 2019/20. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande duelo:

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Real Madrid x Atlético de Madrid ​Motivo: ​Decisão da Supercopa da Espanha 2019/20 ​Data: ​12/01/2020 ​Hora: ​15h (de Brasília) ​Local: ​King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita ​Árbitro: ​Jose Maria Sanchez Martinez ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

O Real Madrid chega para este compromisso no exato mesmo cenário enfrentado na semifinal contra o Valencia: Karim Benzema, Gareth Bale, Marco Asensio e Eden Hazard estão no departamento médico merengue e desfalcam a equipe. É bastante provável que vejamos o jovem Luka Jović novamente no comando de ataque.

Pelo lado dos Colchoneros, a grande preocupação de Diego Simeone envolve a situação de seu capitão, Koke. Apesar de ter retornado aos gramados na semifinal contra o Barcelona, sentiu novo problema muscular e dificilmente jogará o clássico. Diego Costa e Thomas Lemar completam a lista de baixas do Atleti.

​Provável Real: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro; Kroos, Valverde, Modrić; Isco; Jović​ ​Provável Atlético: ​Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; Herrera, Thomas, Saúl, Ángel Correa; Morata, João Félix.

Últimos cinco jogos

​Real Madrid ​Atlético de Madrid ​Valencia 1 x 1 Real Madrid (15/12) ​Atlético 2 x 0 Lokomotiv (11/12) – ​UCL ​Barcelona 0 x 0 Real Madrid (18/12) ​Atlético 2 x 0 Osasuña (14/12) ​Real Madrid 0 x 0 Athletic Bilbao (22/12) ​Real Betis 1 x 2 Atlético (22/12) ​Getafe 0 x 3 Real Madrid (04/01) ​Atlético 2 x 1 Levante (04/01) ​Valencia 1 x 3 Real Madrid (08/01) – Supercopa ​Barcelona 2 x 3 Atlético (09/01) – Supercopa

Nosso palpite

Quando falamos em dérbi de Madrid, sabemos que podemos esperar uma partida nervosa, muito pegada e repleta de provocações. Os ânimos costumam se acirrar neste jogo, que já decidiu algumas finais de Champions League recentes. O retrospecto histórico está ao lado do Real, mas o momento é levemente favorável ao Atlético de Madri, que sabe que não briga pelo Espanhol e está sedendo para provar seu valor nas Copas.

Palpite final: Real Madrid 1 x 2 Atlético de Madrid