Red Bull Bragantino: 7 jogadores que se encaixariam perfeitamente no projeto do clube

​Com orçamento de R$ 200 milhões para o seu futebol em 2020, o ​Red Bull Bragantino tem sido um dos clubes da Série A mais ativos na janela de transferências. Até o momento, o clube do interior de São Paulo já anunciou quatro reforços: Realpe (zagueiro/18 anos), Alerrandro (centroavante/19 anos), Matheus Jesus (volante/22 anos) e Luan Cândido (lateral/18 anos). Outra negociação bem avançada envolve o ponta Artur, de 21 anos, que atuou pelo Bahia em 2019, mas pertence ao ​Palmeiras.

Todas essas contratações obedecem um perfil bem definido: jovens talentosos com espaço para grande evolução e potencial de revenda futura, pela pouca idade. Seguindo a mesma lógica/filosofia, levantamos outros 7 nomes que encaixariam perfeitamente no projeto do Red Bull Bragantino para a nova temporada. Confira:

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​Ibañez (21 anos)

Revelado no ​Fluminense, o zagueiro tem ótimo porte físico e qualidade no jogo com os pés. É constantemente convocado à Seleção Olímpica de André Jardine. Como não vem atuando com regularidade na Atalanta (ITA), pode ver com bons olhos um retorno ao Brasil.

​Cleiton (22 anos)

Assumiu a titularidade do ​Atlético-MG já na reta final da temporada passada e se revelou um grande nome para se monitorar nos próximos anos. Também figura nas convocações de André Jardine e deve estar nas Olimpíadas de 2020.

​Darlan (21 anos)

O volante do ​Grêmio é visto internamente como o ‘herdeiro natural’ na linha sucessória do setor, que teve Arthur e hoje tem Matheus Henrique como referência. É muito talentoso e bem maduro para a pouca idade. Seria um baita reforço para o meio-campo do Red Bull.

Martín Sarrafiore (22 anos)

É um dos ‘xodós’ da torcida do ​Internacional, mas tem sido subaproveitado desde sua chegada ao Beira-Rio. Passou por um longo processo de maturação no time de transição e hoje integra o profissional. Boa visão de jogo e finalização são seus pontos fortes.

Thonny Anderson (22 anos)

O meia-atacante está no radar do Red Bull Bragantino há tempos e deve ser anunciado muito em breve pelo clube. Fez um bom 2019 com a camisa do ​Furacão, emprestado pelo Grêmio. Tem boa técnica, finalização de média distância e passe de qualidade.

Carlos Augusto (20 anos)

Com a contratação de Sidcley e manutenção de Danilo Avelar pelo ​Corinthians, é bem provável que o jovem lateral-esquerdo perca ainda mais espaço na ‘hierarquia’ do setor. Já foi chamado às seleções brasileiras de base e tem grande potencial para evolução.

Evanilson (20 anos)

Mais um exemplo de cria de Xerém, o jovem centroavante fica sem contrato com o Fluminense em fevereiro e já está acertado com a Tombense (MG), mas seus empresários ainda buscam um destino melhor para seu 2020. Finalização e posicionamento são seus pontos fortes.