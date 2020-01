Red Bull Bragantino acena com oferta, e lateral deve deixar o Cruzeiro; proposta é de R$ 4 milhões

Thiago Neves teve a saída do ​Cruzeiro encaminhada nesta terça-feira (21). O medalhão cobra 16 milhões de reais na justiça. A dívida ainda continua, mas o meia, que tem contrato até até dezembro, está liberado para assinar com uma nova equipe. Em entrevista a TV Alterosa, o jogador comentou a decisão.

“Resultado positivo, foi uma reunião boa, audiência boa de ambas as partes. Todo mundo querendo o melhor para as duas partes. Isso que era o mais importante, uma audiência amigável, e isso aconteceu. Tive a liberação para seguir a minha vida. Vou continuar torcendo pelo Cruzeiro, mas eu também tinha que pegar minha liberação para seguir minha vida”, disse.

Além de Thiago Neves, a Raposa também pode ter a saída de Weverton. De acordo com o site ​’Superesportes’, o Bragantino tem interesse no lateral e acena com uma proposta de 1 milhão de euros, cerca de 4,6 milhões de reais pelo cruzeirense. O vínculo com o time azul vai até 2023.

A equipe mineira tem 60% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos de idade. De acordo com o site Transfermarkt, o atual valor de mercado é de 100 mil euros, cerca de 466 mil reais na cotação atual. A oferta da equipe paulista ainda não foi oficializada, mas deve ser enviada ao Cruzeiro até o fim da semana.

​Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro