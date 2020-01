Red Bull Bragantino é novidade? Confira 6 times da América do Sul que são ligados à empresas

Antes Bragantino, agora Red Bull Bragantino. A equipe interiorana deu mais um passo nesta semana para completar sua transição ao modelo de clube-empresa, divulgando seu ​novo escudo, bem diferente daquele que ornava tradicionalmente. O fenômeno gera amplos debates nas redes sociais à medida que ganha forças no país e se torna a saída para a sobrevivência de clubes muito endividados, como o Botafogo. No entanto, a associação de agremiações do futebol com empresas ou instituições privadas não é nada ‘atual’, como veremos a seguir.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​Em um belo trabalho jornalístico, o portal Impedimento (​​@impedimento) levantou diversos clubes que têm suas origens ligadas à instituições privadas de múltiplas áreas, como empresas ferroviárias, indústrias variadas e universidades. Confira alguns dos casos mais marcantes:

Oriente Petrolero (BOL)

Fundado no dia 5 de novembro de 1955 em Santa Cruz de La Sierra, o Club Deportivo Oriente Petrolero nasce dos trabalhadores da Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), companhia petrolífera estatal boliviana.

Universidad de Chile (CHI)

Um dos clubes mais tradicionais do Chile e do continente sul-americano é a Universidad de Chile, que carrega em seu nome o ‘marco’ de sua origem, uma instituição de ensino superior. O futebol só foi desvinculado totalmente da universidade entre os anos 70 e 80.

La Equidad (COL)

Agremiação que completou uma década de existência em 2018, o Club Deportivo La Equidad, sediado em Bogotá, pertence à empresa Equidad Seguros (seguradora). Tem sido presença constante na Copa Sul-Americana das últimas temporadas.

Once Caldas (COL)

Campeão da ​Libertadores de 2004, o clube colombiano já ostentou diversos nomes diferentes ao longo de sua história, sempre vinculado a alguma empresa: Cristal Caldas (aguardente), Varta Caldas (baterias), Once Philips (tecnologia) e Once Caldas Leona (cerveja).

Sporting Cristal (PER)

Potência peruana, o Sporting Cristal tem uma história inteirinha influenciada por empresas. Foi fundado em 13 de dezembro de 1955 no seio da cervejaria Backus y Johnston e, pouco mais de um ano depois, juntou investimentos com o Sporting Tobaco, clube vizinho fundado em 1929 com origens na estatal Estanco de Tabaco del Perú (fumo).

Cobreloa (CHI)

Finalista da Copa Libertadores de 1981, o Cobreloa é a equipe não-baseada em Santiago mais prolífica do futebol chileno, com oito títulos nacionais. Sua existência está ligada à indústria do cobre (fortíssima no país), que por muito tempo financiou o clube.