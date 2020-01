Red Bull Bragantino oficializa contratação de Luan Cândido, ex-Palmeiras

​Ativo e arrojado na janela de transferências, o ​Red Bull Bragantino anunciou, nesta quarta (15), a contratação de seu quinto reforço para a nova temporada. Trata-se do jovem lateral-esquerdo Luan Cândido, revelado nas categorias de base do Palmeiras.

​​Como destaca o ​Globoesporte, o lateral-esquerdo de 18 anos já treinava ao lado de seus novos companheiros nesta pré-temporada, mas pequenos detalhes burocráticos ainda travavam a oficialização da contratação junto ao RB Leipzig, clube alemão administrado pela Red Bull e que detém os direitos econômicos do atleta.

O vínculo de Luan Cândido com a equipe interiorana é via empréstimo, com validade até junho de 2021. O lateral-esquerdo se junta a Artur, Léo Realpe, Alerrandro e Thonny Anderson na lista de aquisições do Braga até o momento. O clube ainda tem negociações abertas pelo jovem goleiro Cleiton, do ​Atlético-MG.