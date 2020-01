Reformulação à vista no Barcelona? Saiba quando terminam os contratos dos jogadores

​Um dos grandes clubes do planeta pode passar por transformações radicais nas próximas janelas. Sim, estamos falando do Barcelona. É muito provável que jogadores entrem e saiam da equipe, que agora tem Quique Setién como treinador, e grande parte dos negócios relativos a atletas que deixarão o Camp Nou, se acontecerem, devem ter relação com o tempo restante de contrato – se os vínculos expiram, os profissionais ficam livres para uma transferência sem qualquer custo. Por isso, o 90min fez um levantamento a respeito de quando termina o compromisso de cada um dos atletas que pertence ao time catalão.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Contratos até Junho de 2020

Apenas um jogador ficará sem contrato no próximo verão europeu, e ele é Arda Turan, de 32 anos.

Contratos até Junho de 2021

O verão de 2021 pode ser um verdadeiro inferno na vida do Barça. Isso pelo fato de que quatro estrelas do atual plantel ficarão sem contrato: ​Lionel Messi (32 anos), Luis Suárez (também 32), Ivan Rakitic (31) e Arturo Vidal (31).

Contratos até Junho de 2022

Estrelas atuais e atletas com futuro brilhante fazem parte do pacote daqueles cujo vínculo se encerra em dois anos e meio. Cita-se Ter Stegen (27 anos), Ousmane Dembélé (22), Sergi Roberto (27), Nelson Semedo (26), Ansu Fati (17), Gerard Piqué (32) e Carles Pérez (21).

Contratos até Junho de 2023

Esta janela também pode representar perdas importantes, uma vez que os atuais contratos de Clément Lenglet (24 anos), Samuel Umtiti (26), Sergio Busquets (31), Neto (30), Jean-Clair Todibo (20) e Moussa Wagué (21) chegarão ao fim.

Contratos até Junho de 2024