Reformulação: Grêmio anuncia demissão de sete profissionais da equipe técnica

​Início de tarde de quarta-feira (15) bastante agitado nos bastidores do ​Tricolor Gaúcho. Através de um comunicado oficial publicado em seu site, o Grêmio oficializou o desligamento de nada menos que sete profissionais que trabalhavam no clube.

Mirando uma reorganização de seu departamento de futebol, o clube gaúcho anunciou as demissões dos preparadores físico (Rogério Dias) e de goleiro (Rogério Godoy), dos fisiologistas José Leandro e Rafael Gobbato, do fisioterapeuta Henrique Valente, da nutricionista Katiuce Borges e do assessor de imprensa João Paulo Fontoura. Os novos profissionais a ocuparem tais funções devem ser anunciados pelo Grêmio nos próximos dias.

Aparentemente Grêmio vai montar uma nova Equipe Técnica quase que completa, ótimo, pra mim era onde precisava a maior reformulação, agora é contratar direito pq é fundamental ter bons profissionais na comissão — Darlã Colpo (@darlancolpo) January 15, 2020