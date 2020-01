Reinier fala pela primeira vez como atleta do Real e cita “jogador preferido” no elenco merengue

​O Real Madrid segue a tradição de angariar jovens craques dos gramados brasileiro. Após contratar o atacante Vinícius Júnior, do Flamengo, o clube espanhol garantiu a contratação do meia Reinier, que completou 18 anos neste domingo (19). Inicialmente, o atleta deverá chegar ao Castilla, equipe B do Real. Clubes como o Espanyol desejam garantir o empréstimo do jogador.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

​​

O brasileiro falou pela primeira vez como jogador do Real e se disse muito feliz por fechar com a equipe. “ Não estou nervoso, mas é verdade que estar no Real Madrid é estar no topo do futebol. O Real Madrid é o maior. Quando eu era muito pequeno já assistia com meu pai os jogos do Real dos ‘Galáticos’ e me encantava muito. E por isso que desde então gosto muito do clube. As quatro Ligas dos Campeões que o Real Madrid conquistou nos últimos anos me deixaram muito feliz”, afirmou em entrevista ao jornal ​Marca .

O jovem ainda comentou sobre a oportunidade que teve de conhecer o estádio em que deverá jogar, o Santiago Bernabéu, ainda antes do interesse do Real Madrid em seu futebol. “O sonho de qualquer criança é jogar em um gigante como o Real Madrid. Quando visitei o Santiago Bernabéu não imaginei que tantas coisas aconteceriam na minha vida e que teria a oportunidade de realizar meu sonho”, vibrou.

 Reinier ao MARCA: “Real Madrid é o maior de todos. Quando pequeno via os galáticos com meu pai. Amo desde então. As últimas quatro Champions me deram uma felicidade e um orgulho que eu nem sei explicar”. pic.twitter.com/hGzvl8Bbfc — Meu Madrid (@meurmadrid) January 20, 2020