Renato apronta em coletiva e defende D’Ale de corneteiros no Inter: “Recalcados queriam ele fora”

O estado do Rio Grande do Sul é conhecido por ter uma das rivalidades mais ferrenhas do futebol brasileiro. Em um lugar onde praticamente todos os torcedores ou vestem vermelhos ou vestem azul, é comum a troca de farpas entre colorados e gremistas. Mas, desta vez, as críticas deram espaço aos elogios. Pelo menos este foi o tom da ​entrevista do técnico Renato Portaluppi, nesta quarta-feira (29).

O comandante do Grêmio surpreendeu e fez elogios a duas referências técnicas da equipe do Internacional: Andrés D’Alessandro e Paolo Guerrero. Perguntado sobre a idade já avançada de dois dos novos reforços de seu clube, Renato usou as referências do Colorado como exemplo. “Eu tenho uma satisfação muito grande de ver o D’Alessandro jogar. Quantos anos tem o D’Alessandro? Tem 38 anos. Quantos anos tem o Guerrero? E vocês vão falar que eles não são grandes jogadores?”, questionou.

O treinador também criticou alguns membros da imprensa gaúcha, mas não citou nomes. “No ano passado, muita gente faltou com respeito com o D’Alessandro por ele não fazer gol há sete meses. Não queriam a renovação dele por ser amigo do novo técnico (Eduardo Coudet). Ele arrebentou na última partida e os recaldados que queriam ele fora, agora elogiam“, comentou.

Cara o Renato Gaúcho não está sendo soberbo e falando coisa que preste, tem algo estranho aí… — D’alessandro 🇦🇹 🧣 (@AlvinhoSCI) January 29, 2020

Renato Portaluppi também mostrou que acompanhou a vitória do Colorado contra o Pelotas, no último domingo (26), pelo placar de 3 a 1. “Depois do último jogo, trataram ele (D’Alessandro) como um rei. E é assim que ele tem que ser tratado por tudo que já fez no futebol. Até dezembro ele não prestava para algumas pessoas, 15 dias depois virou indispensável (para alguns jornalistas)”, concluiu. O argentino teve um gol marcado e duas assistências na última partida.

​Foto: ​Vinícius Costa/Preview.com