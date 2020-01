Renato intervém e Jean Pyerre deverá permanecer no Grêmio

​O ​Grêmio não teve uma boa atuação na estreia do Campeonato Gaúcho e, mesmo com os titulares em campo, perdeu para o Caxias pelo placar de 2 a 0 na Arena, em Porto Alegre. Ainda sem ritmo ideal de jogo devido ao início da temporada, o Tricolor segue atento ao mercado de transferências e fará outras movimentações antes da estreia na fase de grupos da Libertadores, em março.

Um meia e um atacante deverão chegar em breve ao elenco do Imortal para sanar as principais carências do elenco gremista. Com negociações avançadas, Thiago Neves e Diego Souza poderão ser os novos reforços do Grêmio com o aval de Renato Portaluppi, que fez elogios aos dois atletas em entrevista coletiva após a derrota para o Caxias. Se chegadas estão acontecendo, saídas também poderão ocorrer.

Em baixa após ter sofrido uma lesão no final de setembro de 2019 e até agora no departamento médico, o meia Jean Pyerre despertou o interesse do Monaco, da França, que gostaria de contratar o jogador. Porém, segundo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Renato barrou a negociação e pediu a permanência do atleta em Porto Alegre. O treinador entende que Jean será uma peça importante do elenco nesta temporada.

Sobre Jean Pyerre. Ou o jogador, que tem muito talento, repensa a carreira, ou logo será um novo Bruno Soneca. ⚽️🧠🏆 — Fábio Mundstock (@fabiomundstock) January 23, 2020

Com a iminente chegada de Thiago Neves, o ex-cruzeirense deverá assumir a titularidade até que o problema clínico do jovem meia revelado pelas categorias de base do Grêmio esteja sanado. Jogadores do próprio elenco tricolor como Thaciano e Patrick podem atuar pela faixa central de campo, mas é consenso que nenhum teria condições de ser a principal opção para o setor nas primeiras partidas pela Libertadores.

