Renato não se contenta com Diego Souza e Grêmio mira camisa 9 de ofício; medalhão pode vir de graça

Para quem duvidou que o ​​Grêmio teria condições de se reforçar à altura de outros clubes com mais poderio de investimento no Brasil, Romildo Bolzan Jr tratou de trabalhar e muito nas férias de 2020. Férias só para os jogadores e Renato Portaluppi, porque o mandatário foi ao mercado com força e anunciou 7 novos jogadores com potencial para serem titulares ao longo da temporada. O comandante retornou das folgas com as companhias de Vanderlei, Orejuela, Victor Ferraz, Caio Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves e Diego Souza.

É bem verdade que os dois últimos jogadores anunciados pelo Imortal – casos de Thiago Neves e Diego Souza – foram bastante criticados pela torcida nas redes sociais. Principalmente o meia ex-Cruzeiro, considerado o maior responsável pelo rebaixamento dos mineiros no Brasileirão do ano passado. Ainda assim, Renato banca a dupla de medalhões e não se espante: mais um jogador experiente pode pintar no CT Luiz Carvalho em janeiro.

Trata-se do centroavante Ricardo Oliveira, com futuro indefinido no Atlético-MG. De acordo com informações do ​jornalista César Fabris, da rádio Gre-Nal, a diretoria do Grêmio procurou saber como está a situação do camisa 9 do Galo, que tem vínculo até dezembro. Desde o ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, o atacante de 39 anos amargou o banco de reservas, principalmente após a vinda de Di Santo. O diretor de futebol do Galo, Rui Costa, deve conversar com o representante do artilheiro nos próximos dias para definir a situação – são 6 clubes em stand-by, entre eles o Grêmio. O que poderia facilitar uma negociação seria a possibilidade RO9 ter seu contrato rescindido em Belo Horizonte .

O setor de referência na área do time gaúcho ficou mais “órfão” em 2020 com a saída de Diego Tardelli. André deve ser o próximo da fila a fechar a porta, enquanto que Felipe Vizeu não teve renovado seu período de empréstimo junto à Udinese-ITA. Diego Souza pode muito bem atuar mais enfiado como centroavante, porém Ricardo Oliveira é um exímio goleador, desde os tempos de São Paulo e Santos. Oficialmente, Romildo Bolzan e o executivo de futebol Klauss Câmara negam qualquer veracidade na informação de que o clube estaria cogitando contratar o camisa 9 do Atlético.