Renato Portaluppi dá aval e Grêmio se aproxima de contratação de medalhão do Cruzeiro

​O Grêmio trabalha forte neste início de 2020 para apresentar novidades ao seu torcedor. O ​Tricolor anunciou, até o momento, dois reforços de forma oficial: o lateral-direito Victor Ferraz, que veio do Santos, e o volante Lucas Silva, que estava sem clube. Porém, o clube segue buscando reforços e conta com o aval de Renato Portaluppi para avançar sobre um jogador do Cruzeiro.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Segundo informação da Rádio Gaúcha e do site ​Globoesporte, o treinador deu o ok e o Imortal está perto de fechar o retorno do lateral Edilson, campeão da Libertadores da América pelo Grêmio em 2017. O lateral de 33 anos acertou salários com o clube, além do tempo de contrato. O único entrave é a liberação junto ao Cruzeiro, que é dono dos direitos de Edilson até o final de 2020.

Segundo o Globoesporte, o ala deverá aceitar uma redução nos seus vencimentos, que se equivalem aos mais altos da Raposa, que acabou rebaixada em 2019. O site ainda informa que o bom histórico do veterano, além da liderança e da boa relação com os jogadores do elenco contariam pontos a favor do lateral, que conta com a admiração do treinador do Tricolor gaúcho.

Edilson bate na cara do Dourado

Edilson quebra bandeirinha no Beira Rio

Edilson cruza para gol de final de Libertadores

Edilson puxa um minuto de silêncio

Edilson sabe bater falta

Edilson bota faixas com a camisa do Grêmio Por um salário que não seja alto, me serve — Junior (@JuniorGuitar13) January 3, 2020

A lateral direita passa por uma reformulação no Grêmio, pois, das três opções que Renato Portaluppi possuía em 2019, apenas Leonardo Gomes segue no clube gaúcho, e não estará a disposição no início da temporada, pois passou por uma cirurgia após uma grave lesão no joelho. Léo Moura e Rafael Galhardo não renovaram seus contratos, sendo assim, Victor Ferraz chegou do Santos para ser o titular da posição.