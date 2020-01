Renato Portaluppi libera, e diretoria do Grêmio encaminha venda de atacante por R$ 8 milhões

​ Para não cometer os mesmos erros da temporada passa, o Grêmio está adiantando o planejamento para ter um elenco mais qualificado e a intenção é não priorizar nenhuma competição neste ano. Diferentemente de 2019, quando o Imortal focou nas copas, os diretores gremistas entendem que o clube precisar ir com força total também no Campeonato Brasileiro, já que o torneio nacional também é um título bastante importante.

Enquanto insiste na negociação para trazer o centroavante Pedro, o​ Tricolor gaúcho está encaminhando a venda do atacante Guilherme . De acordo com informações do jornalista ​ Diogo Ros​si , o jogador está com malas prontas para jogar no Al-Faisaly, da Arábia Saudita , cujo o nome ainda é mantido sob sigilo. Ainda segundo o repórter, o Grêmio detém 55% dos direitos econômicos do atleta.

O atacante estava emprestado pelo Sport e fez um bom ano de 2019 com a camisa do clube pernambucano. O Rubro-Negro de Recife até tentou permanecer com o artilheiro, mas a cúpula gremista só aceitava vender e o acordo acabou não acontecendo. Apesar de considerar o atleta um bom jogador, Renato Portaluppi conversou com os cartolas do Imortal e decidiu liberá-lo de forma definitiva.

A venda deve ser confirmada nos próximos dias. Guilherme já foi avisado do encaminhamento do negócio e deve comprar passagem para se apresentar ao clube Árabe. O jogador terá um aumento considerável no seu salário e, a intenção, é buscar uma independência financeira atuando fora do Brasil. O atacante é muito grato ao Sport e até gostaria de permanecer no time, mas o fator financeiro falou mais alto.