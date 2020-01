Renner abre vagas de emprego em 8 estados; veja os cargos

A Renner está com diversas vagas de emprego abertas em SP, PA, AM, RS, ES, MT, MG e CE. Saiba mais!

“A Lojas Renner é uma rede de lojas de departamento brasileira. Teve seu início em 1922, com o começo das atividades fabris do então Grupo A. J. Renner, e desvinculou-se do grupo fundado pelo gaúcho Antônio Jacob Renner somente em 1965, quando suas lojas começaram a tomar um formato mais próximo do atual.”

Confira!

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (15/01/2020) são:

Assistente de Loja | SHOPPING METRÓPOLE ANANINDEUA

Analista de Projetos | Logística

Auxiliar de Estoque

Assistente de Loja – Intermitente

Assistente de Loja | SHOPPING CATUAÍ LONDRINA

Assistente de Produtos Financeiros Renner Sumauma

Auxiliar de Expedição | Rondon Plaza Shopping

MENOR APRENDIZ – HORISTA

Fiscal de Loja

Líder de Produtos Financeiros | JUAZEIRO DO NORTE/CE

SUPERVISOR DE LOJA

Assistente de produtos financeiros

Fiscal de Loja

Assistente de Atendimento _ Central “Meu Cartão”

Assistente de Vendas e Visual Merchandising

Auxiliar de Estoque | SHOPPING SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Assistente Contábil

Assistente de Abastecimento

Assistente de Loja | Shopping Estação Cuiabá

Assistente de Loja – SHOPPING BOSQUE GRÃO PARÁ

Assistente de vendas

Fiscal de Loja.

Lembrando que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.linkedin.com/jobs/search.