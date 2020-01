Restituição do IR é paga hoje para quase 200 mil contribuintes; veja quem pode

Nesta quarta-feira, 15 de janeiro, a Receita Federal realiza os depósitos visando restituições do Imposto de Renda. Segundo o órgão, será realizado o pagamento de R$725 milhões para 185.891 contribuintes.

Os lotes residuais são os de contribuintes que caíram na malha fina do IR (de 2008 a 2019), mas que depois regularizaram as pendências com o governo. Do montante a ser pago, R$ 518 milhões são referentes ao IR 2019, pagos a 131.571 contribuintes.

Segundo a Receita, do total dos contribuintes que receberão nesse lote, 8.010 são idosos acima de 80 anos, 36.161 têm entre 60 e 79 anos de idade, 4.412 têm alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 9.387 têm no magistério sua maior fonte de renda.

Como saber se eu tive a restituição liberada?

As consultas deverão ser feitas através do site da Receita na internet ou pelo telefone 146. O órgão vai disponibilizar, ainda, um aplicativo para tablets e smartphones para consultar as informações sobre a restituição do IR e a situação cadastral no CPF.

Valor é corrigido?

O valor a ser pago é corrigido através da SELIC, a taxa básica de juros. No entanto, quando o valor cai na conta, não haverá nenhuma atualização. Segundo o governo, a os percentuais de correção variam de 4,77% (2019) a 113,05% (declarações entregues em 2008).

Vale destacar que a restituição vai ficar disponível nas redes bancárias durante um ano. Caso o contribuinte não faça o saque dentro do prazo estabelecido, será necessário solicitar a quantia devida através do site, indo em “Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição”, ou diretamente no e-CAC, em “Extrato do Processamento da DIRPF”.

Se o dinheiro não cair, o que devo fazer?

Se o valor devido do contribuinte não cair na conta, o beneficiário poderá procurar uma agência do Banco do Brasil e ligar para 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).

