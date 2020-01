Resultado da Rio de Prêmios 653 – 12/01/2020

Veja aqui, nesse Domingo, o Resultado da Rio de Prêmios 653, a partir de 09:00h!!! Confira o sorteio resultado da Rio de Prêmios 653, realizado às 09:00h, dia 12/01/2020 (domingo) , nas dependências da Record/Rio. O Rio de Prêmios é um produto lotérico de múltiplas chances da LOTERJ – Loteria do Estado do Rio de Janeiro.

Resultado da Rio de Prêmios 653 – 1º Prêmio: R$ 500.000,00!!! DEZENAS NA ORDEM DE SORTEIO

Nós postamos os resultados iniciais do Resultado da Rio de Prêmios 653 , durante e logo após os sorteios!

Nessa edição da Rio de Prêmios você concorre ao Prêmio Principal de R$ 400.000,00!!. Para ganhar a pessoa deverá acertar as 20 (vinte) dezenas no Quadro de seu bilhete. Se ocorrer mais de uma Pessoa, o Prêmio é dividido. Para isso, será realizado um sorteio onde serão extraídas tantas bolas quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 20 (vinte) dezenas no Quadro de Números de seu Bilhete.

Teremos ainda na Rio de Prêmios 653 – Dois prêmios de R$ 100.000,00 da seguinte forma:

• R$ 100.000,00, que serão divididos entre todos os bilhetes que acertarem 18 dezenas no Quadro de Números do Bilhete.

• R$ 100.000,00, que serão divididos entre todos os bilhetes que acertarem 19 dezenas no Quadro de Números do Bilhete.

Bilhetes com as 20 dezenas sorteadas para o Prêmio Principal

Bilhetes com as 18 dezenas sorteadas para o Prêmio de R$ 100.000,00:

Bilhetes com as 19 dezenas sorteadas para o Prêmio de R$ 100.000,00:

Consulte a relação completa dos Bilhetes no site da Rio de Prêmios: riodepremios.com.br

Caso você seja um ganhador do Sorteio Rio de Prêmios 653, dirija-se à Loterj na Rua 7 de Setembro, 170 – Centro – RJ.

ATENÇÃO: A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, Resultado da Rio de Prêmios 653, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial da “Loteria Rio de Prêmios”, riodepremios.com.br. e/ou no Facebook.

Cadastre seu bilhete no site oficial,”Rio de Prêmios” ,e concorra aos prêmios do SUPER PONTOS.

Fique atento para sorteios entre os cupons recolhidos das urnas dos pontos de venda e processados antes da realização do sorteio. Teremos 20 sorteios, nesse Sorteio Rio de Prêmios 653:

20 Prêmios – ‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’.

Sorteio Rio de Prêmios 653 – Sorteios pelo cupom.

20 Bilhetes sorteados para Prêmios – ‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’.

Sorteio Resultado da Rio de Prêmios 653 – Sorteios “SUPERPONTOS”, para Bilhetes Cadastrados

20 Sorteios de R$ 1 MIL, entre os bilhetes cadastrados que acertarem até 20 pontos.

Relação dos 20 Ganhadores, a partir da relação no Site Oficial: riodepremios.com.br

01 Bilhete sorteado para Prêmio SUPER PONTOS – Super Prêmio – ‘Salário R$ 3.000,00 por mês/01 ano’.

Prêmio – ”Salário R$ 3.000,00 por mês/01 ano”.

30 Sorteios de R$ 1 MIL, entre os bilhetes cadastrados ou combinações de 2 bilhetes que acertarem 21 pontos ou mais.

05 Bilhetes sorteados para Prêmio SUPER PONTOS – Super Prêmio – ‘Salário R$ 3.000,00 por mês/01 ano’.

Prêmio – ”Salário R$ 3.000,00 por mês/01 ano”.

01 Bilhete sorteado para Prêmio SUPER PONTOS – Super Prêmio – ‘Salário R$ 5.000,00 por mês/01 ano’.

Prêmio – ”Salário R$ 5.000,00 por mês/01 ano”.

01 Bilhete sorteado para Prêmio SUPER PONTOS – Super Prêmio – ‘Salário R$ 10.000,00 por mês/01 ano’.

Prêmio – ”Salário R$ 10.000,00 por mês/01 ano”.

O Rio de Prêmios é um produto lotérico de múltiplas chances normatizado pela portaria 170 da LOTERJ – Loteria do Estado do Rio de Janeiro. O Bilhete do Sorteio Rio de Prêmios 653 contém áreas de jogo, sendo a primeira, referente ao prêmio principal, contendo uma combinação de 20 (vinte) dezenas, entre as dezenas 01 (um) e 50 (cinquenta).

Na segunda parte do bilhete há um cupom, com numeração idêntica à do bilhete, que, depois de ser preenchido com os dados pessoais do apostador deve ser depositado nas urnas localizadas nos pontos de venda. Esse cupom permitirá que o mesmo concorra aos prêmios extras e especiais, conforme definido na frente do bilhete.

Os sorteios são realizados, sempre com o acompanhamento de um auditor da Loterj, aos domingos, às 09:00h nas dependências da TV Record/Rio.

Sorteio Rio de Prêmios 653 – Modalidade Lotérica

Para definição do(s) ganhador(es) do 1º Prêmio Principal desse Sorteio Rio de Prêmios 653 serão extraídas tantas bolas quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 20 (vinte) dezenas, correspondentes ao prêmio que está sendo sorteado, de acordo com a extração aleatória das dezenas realizada através de um equipamento próprio de sorteio.

Caso ocorra a hipótese de mais de um bilhete completar as 20 dezenas simultaneamente o prêmio em questão será dividido em partes iguais, sendo considerados todos estes bilhetes como ganhadores do prêmio anunciado para o sorteio.

Obtido o resultado do primeiro sorteio, será verificado:

– os ganhadores que conseguiram 18 pontos

– os ganhadores que conseguiram 19 pontos

– Sorteio Rio de Prêmios 653 – Sorteios Aleatórios – CUPONS

No Sorteio Rio de Prêmios 653, além dos sorteios das dezenas, serão realizados sorteios aleatórios para os prêmios divulgados na frente do bilhete, exclusivamente entre os cupons recolhidos das urnas dos pontos de venda e processados antes da realização do sorteio.

Tais sorteios aleatórios serão realizados mediante o manuseio físico dos cupons, que estarão acondicionados em local próprio, não participando dos sorteios seguintes os cupons ganhadores dos prêmios até então sorteados.

Sorteio Rio de Prêmios 653 – Sorteios “SUPERPONTOS”

Cadastre seu bilhete no site oficial, www.riodepremios.com.br ,e concorra aos prêmios do “SUPERPONTOS”.

= 20 Sorteios de R$ 1 MIL ; e Prêmios Super-pontos, conforme descrito, entre os bilhetes cadastrados ou combinações de 2 bilhetes que acertarem até 20 pontos.

= 30 Sorteios de R$ 1 MIL; e Prêmios Super-pontos, conforme descrito, , entre as combinações de 2 bilhetes cadastrados com 21 pontos ou mais.

Sorteio Rio de Prêmios 653 – Resgate das Premiações

Os bilhetes premiados deverão ser apresentados na LOTERJ – Rua Sete de Setembro, 170 – Centro – RJ com sua materialidade íntegra, com a totalidade dos números das suas combinações e do bilhete, data e a área de segurança perfeitamente legíveis e identificáveis, sem qualquer tipo de adulteração, rasura, furos, rasgos, com excesso ou falta de números. O pagamento de qualquer prêmio Rio de Prêmios será efetuado ao contemplado mediante a apresentação do bilhete original, RG, CPF e comprovante de residência.

Atenção! O direito ao recebimento de qualquer prêmio Rio de Prêmios prescreverá com 90 (noventa) dias a partir da data do sorteio que o ganhador tenha sido premiado. Ou seja, após 90 dias você perderá seu prêmio se não resgatá-lo!!!

Site oficial da Loteria “Rio de Prêmios”.

Vamos com Fé! Boa sorte, nesse Resultado da Rio de Prêmios 653.