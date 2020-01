Reviravolta? Tardelli tem chance de permanecer no elenco do Grêmio

​Diego Tardelli no ​Grêmio em 2020? Esta realidade parecia impossível até poucos dias atrás, por conta da vontade manifestada pelo próprio jogador ao presidente Romildo Bolzan Júnior de deixar a Arena – a direção não se opunha a uma saída, até pelo alto salário do profissional. Só que o cenário pode mudar, com o atacante seguindo como opção ao técnico Renato Portaluppi durante a temporada.

#Arena98 Pagar 4M de Euros no Deyverson com o Gremio querendo se desfazer do Tardelli é burrice do Sette Camara. — Marden (@MardenHebert) January 10, 2020

Segundo o ​Uol Esporte, o clube quer entender a real intenção do atacante, contratado no ano passado para ser a referência no setor ofensivo tricolor – assinou vínculo até o final de 2021. Dependendo do que ele disse, existe sim a possibilidade de seguir no clube. Ao longo de 2019, Tardelli, que veio do futebol chinês, sofreu com problemas de adaptação, enfrentou uma crise de depressão e só foi ter uma sequência no segundo semestre, terminando entre os titulares.

E André e Tardelli ainda estão no elenco no Grêmio… 🙄 — LucasRS (@lukasduRS) January 11, 2020

Ainda antes da virada, durante uma confraternização, os próprios companheiros pediram para Tardelli ficar. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o volante Maicon, um dos principais líderes do plantel gremista, também destacou este desejo. “Eu acho o Tardelli um craque. Ele poderia, junto com a torcida, o presidente, o treinador, todos, tentar mais um vez, porque pode acrescentar muito ao nosso time. Mas não sou eu quem vai decidir isso. Tem que ser consenso, tem que saber se ele quer ficar para ajudar a gente”, disse. Nos próximos dias, deve haver uma reunião entre Romildo e o atacante para definir esta situação.

