RH: Vagas de emprego e estágio em Mogi das Cruzes – SP; confira os cargos

A Atualittá Consultoria de Recursos Humanos tem vagas de emprego em diversas áreas de atuação, além de vagas para estágio! Saiba mais!

“A Atualittá é uma consultoria de Recursos Humanos com estrutura ampla, situada no centro de Mogi das Cruzes – SP, com fácil acesso pela Rodovia Airton Senna e próxima a estação de trem da CPTM, com fácil acesso para atender qualquer demanda de recursos humanos necessária a sua empresa.

Nossa sede possui acomodações confortáveis e aconchegantes, com grande estrutura física facilitando assim o atendimento e recepção de nossos clientes e candidatos.

Temos um centro profissional que possui, escritório, centro de treinamento, pontos de captação de profissionais interna e externa, além de possuir profissionais engajados em divulgação, captação, recrutamento, análise, seleção, departamento pessoal, jurídico e financeiro, além de nossa gestão de RH.”

Confira!

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (28/01/2020) são:

Representante Comercial

Ajudante De Eletricista

Zelador

Estagiária De RH

Assistente Administrativo

Gerente De Contas

Auxiliar De Vendas

Comprador Técnico – Jrcomprador Técnico Jr.

Caseadeira

Ajudante De Corte

Arrematadeira

Cortador

Operador De CAD

Costureira – Piloteira

Revisora

Passador

Controle De Qualidade – EXTERNO

Estagiário De Engenharia – ELETROELETRÔNICA

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Terapeuta – Ocupacional

Estagiário De Administração

Mecânico – MOLEIRO

Assistente De Estilo

– Mogi das Cruzes – SP.

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: site.infojobs.com.br/emprego-atualitta-consultoria-em-recursos-humanos.