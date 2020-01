Riachuelo abre 341 vagas de emprego para diversos cargos no Brasil

A Riachuelo (também estilizado como RCHLO) é uma rede de lojas de departamento brasileira pertencente ao Grupo Guararapes Confecções. É uma empresa fundada em Recife – Pernambuco em 1956, com pequenas lojas focado na venda de tecidos mais baratos. Em 1979, o Grupo Guararapes Confecções comprou a Riachuelo fazendo uma reestruturação na empresa fornecendo apenas roupas prontas com lojas maiores oferecendo peças a preço de custo para concorrer com outras empresas do ramo.

Em 2013, a empresa empregou cerca de 22.000 empregados e foi eleita a marca de moda mais valiosa do Brasil, avaliada em US$ 690 milhões, ocupando o 33º lugar da lista das 100 marcas mais valiosas do país, segundo a Brand Finance.

“Nos tornamos grandes porque servimos a um propósito maior: fazer da moda um instrumento de democratização. Com agilidade na criação, produção, distribuição e difusão de novas tendências, geramos valor agregado para cada uma de nossas peças – e, atualmente, são milhares de itens confeccionados ao dia. Como parte de nossa estratégia, apostamos na criação e no fortalecimento de marcas próprias, cada uma com identidade visual e público-alvo específicos. Em 2004, além de implementar inovações no visual merchandising, adotamos um novo posicionamento de marketing, saindo da mídia convencional e investindo no processo de verticalização.”

A empresa abriu 341 novas vagas de emprego. Veja abaixo:

Cargos Disponíveis

As oportunidades são para:

Supervisor de Crediário

Ajudante de Cozinha

Supervisor de Vendas e Merchandising

Assistente de Vendas e Merchandising

Líder de Vendas e Merchandising

Monitor de Loja

Operador de Caixa

Assistente de Loja

Vendedor de Eletrônicos

Assistente Estoque

Líder de Atendimento

Fiscal de Loja

Assistente de Atendimento

Assistente de Vendas

Líder Administrativo

Conferente

Auxiliar de Logística

Supervisor de Atendimento

Caixa

Líder de Perfumaria

Atendente de Crediário

Supervisor Financeiro

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/lojas-riachuelo/vagas.