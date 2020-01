Riachuelo e Renner abrem 404 novas vagas de emprego; veja os cargos

A Riachuelo (também estilizado como RCHLO) é uma rede de lojas de departamento brasileira pertencente ao Grupo Guararapes Confecções. É uma empresa fundada em Recife – Pernambuco em 1956, com pequenas lojas focado na venda de tecidos mais baratos. Em 1979, o Grupo Guararapes Confecções comprou a Riachuelo fazendo uma reestruturação na empresa fornecendo apenas roupas prontas com lojas maiores oferecendo peças a preço de custo para concorrer com outras empresas do ramo.

Em 2013, a empresa empregou cerca de 22.000 empregados e foi eleita a marca de moda mais valiosa do Brasil, avaliada em US$ 690 milhões, ocupando o 33º lugar da lista das 100 marcas mais valiosas do país, segundo a Brand Finance.

A Lojas Renner S.A. é a maior varejista de moda do Brasil. A companhia, constituída em 1965, foi a primeira corporação brasileira com 100% das ações negociadas em bolsa e está listada no Novo Mercado, grau mais elevado dentre os níveis diferenciados de governança corporativa da B3.

Está presente em todas as regiões do país por meio de suas lojas da Renner, que oferece moda em diferentes estilos; da Camicado, empresa no segmento de casa e decoração; e da Youcom, especializada em moda jovem. A companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia o negócio de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros.

Em 2017, a Lojas Renner S.A. deu mais um passo importante ao inaugurar sua primeira operação Renner fora do país, no Uruguai. Desta forma, conta com mais de 500 lojas em operação, considerando os três formatos.

Vagas Renner

A boa notícia é que foram abertas nada menos que novas vagas de emprego em cargos de Gerente de Loja, Auxiliar de Estoque, Auxiliar de Expedição, Assistente de Crediário, Caixa Treinador, Assistente de Lojas/Estoque; Fiscal de Loja; Inspetor de Qualidade; Analista de RH; Líder de Produtos Financeiros; Operador de Empilhadeira Elétrica; Auxiliar de Estoque; Assistente de Crediário; entre outros. São 61 vagas no total.

Além das vagas para os cargos citados, a empresa oferece oportunidades para quem deseja ingressar no Jovem Aprendiz. Para participar, o estudante deverá ter entre 14 e 22 anos e estar cursando o ensino fundamental ou médio.

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem entrar no site de recrutamento da empresa e selecionar o cargo que deseja concorrer. Após isso, o candidato deve aguardar o contato da Renner.

Os salários oferecidos pelas Lojas Renner oscilam entre R$ 1.269,00 e R$ 8.531,00, conforme informado no site LoveMondays. Além disso, os profissionais contarão com assistência odontológica, refeição no local e vale-transporte.