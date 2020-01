Ricardo Costa e Aureliano deixam as pastas da educação e agricultura em Igreja Nova

Os secretários de Educação e Agricultura, Ricardo Costa e Aureliano Almeida, respectivamente, deixaram as pastas administrativas da prefeitura de Igreja Nova na última semana, após serem exonerados pela prefeita Verônica Dantas (MDB). Por enquanto os cargos continuam vagos e novos nomes deverão ser anunciados em breve para ocupar os cargos.

De acordo com as informações, o secretário de Educação Ricardo Costa, pediu seu afastamento por motivo de ordem pessoal. O ex-secretário procurou a gestora e comunicou a necessidade de se afastar da pasta administrativa, apresentando seus motivos que foram compreendidos pela prefeita. Ricardo deixa a secretaria, no entanto, sai com significativa aceitação dos professores e colaboradores da educação. O ex-secretário continua na base de apoio da prefeita Vera Dantas.

Já o ex-secretário Aureliano Almeida deixou a Agricultura por falta de um alinhamento político. Nos bastidores comenta-se que o ex-secretário alimentava a ideia de ser vice-prefeito na chapa majoritária encabeçada pela prefeita que disputará sua reeleição. A falta de um consenso levou à exoneração de Aureliano que deve participar do processo eleitoral do próximo pleito de outubro em palanque contrário ao da prefeita.