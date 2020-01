Cerca de 60.000 passageiros de cruzeiros marítimos, nacionais e internacionais, devem desembarcar no Rio de Janeiro, considerando apenas os primeiros vinte dias de janeiro.

Os navios MSC Fantasia e Sovereign atracaram no último domingo (5) no Píer Mauá, em viagem que faz parte da temporada final de réveillon e pré-Carnaval. Os dois transatlânticos representam, em média, 8,5 mil turistas visitando a capital fluminense.

Até o dia 21 de janeiro está confirmada a chegada de mais oito embarcações desse porte, trazendo ao porto do Rio em torno de 60 mil passageiros e tripulantes. Destes oito, três são internacionais – Amadea, Amsterdam e Silver Whisper – e os outros são navios de cruzeiros nacionais que viajam na costa brasileira. Alguns destes atracam no porto, seguem para outro destino e depois retornam à cidade. É o caso do Costa Pacífica, que chega dia 7, permanece 10 horas no Rio e parte para nova viagem, regressando no dia 15.

Segundo Alexandre Gomes, gerente de Operações do Píer Mauá, esses milhares de turistas deverão injetar cerca de R$ 7 milhões na economia da cidade.

O cronograma prevê ainda as seguintes chegadas: Sovereign e Amadea, no dia 9; MSC Fantasia e Sovereign, no dia 13; Costa Pacifica, no dia 15; MSC Fantasia e Musica, no dia 18; Amsterdam, no dia 19; e Sovereign, MSC Magnifica e Silver Whisper, no dia 21.

Gomes disse também que o Píer Mauá está recebendo o maior número de transatlânticos internacionais dos últimos 20 anos. A alta temporada que vai de outubro de 2019 até abril de 2020 terá 112 atracações no Rio de Janeiro. São 27 cruzeiros internacionais e 10 nacionais. Destes 37, oito estão vindo ao Rio pela primeira vez.

A última temporada (2018/2019), o Píer Mauá recebeu 100 atracações, com uma média de 380 mil turistas, entre passageiros e tripulantes, em 27 navios de cruzeiros. A expectativa é que 425 mil visitantes desembarquem nesta temporada, o que representará um aumento de 12% em relação ao período anterior.