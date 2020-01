O sucesso da produção de azeite no Rio Grande do Sul vem designando ao Estado o status de destino nacional de olivoturismo. Os novos empreendimentos do setor apostam em roteiros relacionados à produção do azeite extravirgem.

Entre os destaques do olivoturismo está o Parque Olivas de Gramado, inaugurado há um ano. O local conta com uma plantação de mais de 12 mil oliveiras de 6 variedades, onde os visitantes podem conhecer todo o processo de produção, a história, seus usos gastronômicos e os benefícios para a saúde, além de degustar diversos tipos de azeites e azeitonas. O parque oferece passeios guiados por um especialista em olivocultura.

O Rio Grande do Sul inaugurou também o primeiro centro brasileiro de análise sensorial de azeite de oliva. A unidade, em operação há pouco mais de um ano, fica na cidade de Ijuí. No local serão feitas avaliações de aroma, sabor e analisados os demais aspectos do produto.

Neste primeiro semestre de 2020 também deverá ser inaugurado outro empreendimento de olivoturismo no Rio Grande do Sul. Com estilo lusitano, a pousada que fica na Vila do Segredo, no interior de Caçapava do Sul, oferecerá hospedagem temática em meio aos olivais da Campanha. O projeto, em fase final de construção, nasceu em 2016 com o desejo de oferecer uma experiência gastronômica e cultural aos turistas que visitam a região.



Já o empresário paulista Luiz Eduardo Batalha, um dos pioneiros no cultivo das oliveiras da Campanha, aposta em um resort temático nos pampas gaúchos. O hotel fazenda com sede em Pinheiro Machado, previsto para abrir em 2022, vai oferecer experiências com todos os diferenciais que possui: a carne angus, o cordeiro, o cavalo crioulo, as oliveiras e os vinhedos.

Para consolidar o setor no Estado, a capital Porto Alegre realizou, em 4 de janeiro, a “Feira do Azeite”, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. O evento já acontece há seis meses e seguirá pelo ano de 2020, sempre no primeiro sábado de cada mês.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Olivicultura (IBraoliva), em 2019, a safra brasileira de azeite extravirgem atingiu a marca de 230 mil litros. Destes, cerca de 200 mil litros foram produzidos no Rio Grande do Sul. O território gaúcho concentra 32 marcas do produto para comercialização. A cultura originária do mediterrâneo avança, em média, 25% ao ano.

“O azeite gaúcho, e brasileiro de modo geral, recebeu mais de 50 premiações em importantes concursos internacionais, só nos últimos três anos. Isso comprova a qualidade e seriedade como vem crescendo o setor da olivicultura no país”, ressalta o presidente do Ibraoliva, Paulo Marchioretto.