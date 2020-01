Rio Vermelho ganha bar temporário a partir desta quarta (15)

Depois da edição em 2019, na Bahia Marina, o Beefeater POP UP Bar volta para mais uma temporada, desta vez no Rio Vermelho. O espaço vai funcionar no rooftop da Colaboraê, na Rua Borges dos Reis, 81. A inauguração oficial acontece nesta quarta-feira (15), das 18h às 22h, apenas para convidados.

Foto: Divulgação

Quem está à frente de todos os detalhes é o produtor paulista Marcelo Vicente. O Beefeater POP UP Bar vai funcionar de quarta a domingo, a partir das 17h, e conta, até o final de março, com um time de DJs, cardápio assinado pelo chef Vini Figueira e uma carta de drinques especial, com opções autorais e clássicas à base de gin, assinada pelo bartender Dilton Sales.