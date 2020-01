Riqui Puig: 5 curiosidades a respeito da nova promessa do Barcelona

O Barcelona é conhecido por sua excepcional linha de produção de talentos na base (mesmo que tenha reduzido nos últimos anos), então quando o novo chefe Quique Setién decidiu trazer Riqui Puig durante seu primeiro jogo no comando, todos os olhos estavam voltados para o jovem espanhol. Mesmo com a pressão, o jogador de 20 anos não desapontou, tendo participado na construção do gol de Lionel Messi que deu a vitória ao clube catalão contra o Granada. Além disso, por mais que tenha atuado somente 20 minutos, Riqui Puig completou mais passes que qualquer jogador do time adversário. Será que o meio-campista é bom o suficiente para conquistar um espaço no time titular? Aqui estão 5 curiosidades que você precisa saber a respeito da nova estrela do Barça:

1. Futebol em família

Parece que a jovem estrela pode ter sido destinada a uma carreira no futebol. Seu pai, Carlos Puig, também foi jogador e jogou no Terrassa FC – um clube sediado em Barcelona, ​​atualmente na terceira divisão espanhola – durante toda a sua carreira. Diferente de seu pai, que era lateral-esquerdo, Riqui Puig mais centralizado no meio-campo.

2. Quase assinou com o Tottenham

Em 2018, Puig teria conversado com o Tottenham, discutindo uma possível mudança para a Premier League. Mauricio Pochettino queria renovar o meio-campo do Spurs, e trazer jogadores como Puig teria ajudado muito as pretensões do clube inglês para o futuro. No entanto – alerta de spoiler – esse acordo fracassou, pois o Tottenham não conseguiu convencer o jovem a deixar a Catalunha. Em vez disso, ele decidiu assinar um contrato profissional de três anos com o Barcelona, ​​que contém uma pesada cláusula de liberação de 89 milhões de euros. Melhor sorte da próxima vez, rapazes.

3. Comaparado a Andrés Iniesta

Muitas vezes referido como o herdeiro de Andrés Iniesta, o jovem tem uma quantidade inegável de pressão sobre os ombros para render em um clube tão grande. Apesar de não ter conseguido mostrar regularmente um futebol de time primeira linha, os torcedores já começaram a comparar Puig a um dos maiores de todos os tempos do Barcelona, ​​devido às suas habilidades técnicas, alcance e confiança na bola. Vislumbramos sua incrível habilidade de passe contra o Granada e, com os fãs bem e verdadeiramente atrás dele, seu futuro parece brilhante.

4. Chave para o sucesso do Barcelona B

Puig ingressou na academia de Barcelona de Jabac Terrassa em 2013, subindo na hierarquia desde quando tinha apenas 13 anos. Atualmente, Puig ainda desempenha um papel importante no sucesso do Barcelona B – acumulando 17 jogos pela equipe nesta campanha, enquanto disputou um total de 32 partidas da liga na última temporada. Ele também tem dois gols e três assistências em 2019/2020 e ajudou o time a vencer o Chelsea na final da UEFA Youth League em 2018, enfrentando Callum Hudson-Odoi e Reece James.

5. Estreia dos sonhos