Roma x Juventus | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​No próximo domingo (12), a Juventus, atual vice-líder do ​Campeonato Italiano 2019/20, visita a Roma para uma importante partida a nível classificatório. Vice-líder, a equipe de Turim sabe que não pode deixar pontos pelo caminho, já que a Inter de Milão faz um campeonato quase ‘impecável’ até o momento. Mas a Roma briga por Champions e tende a dificultar a vida dos atuais octacampeões. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este jogo:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Roma x Juventus​ ​Motivo: ​19ª rodada da Serie A Tim 2019/20 ​Data: ​12/01/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Estádio Olímpico, em Roma (ITA) ​Árbitro: ​Marco Guida ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

A Roma chega para este importante duelo com uma lista longa de desfalques. O meia Bryan Cristante ainda se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa, sofrida em outubro. Javier Pastore, Davide Zappacosta, Davide Santon e Federico Fazio completam a relação de ausências romanistas para o confronto.

A Juventus, por sua vez, conseguiu reduzir o número de atletas no departamento médico. O zagueiro Chiellini é a ausência de longa data e ainda não tem previsão de retorno, enquanto Sami Khedira, que voltou a treinar nesta semana, também não terá condições de jogo. Higuaín é dúvida e Bentancur está fora por motivo de suspensão.

​Provável Roma: ​López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Džeko. ​Provável Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi (Douglas Costa); Dybala, ​Cristiano Ronaldo​.

Últimos cinco jogos

Roma​ ​Juventus ​Inter de Milão 0 x 0 Roma (06/12) ​Leverkusen 0 x 2 Juventus (11/12) – ​Champions ​Roma 2 x 2 Wolfsberg (12/12) – UEL ​Juventus 3 x 1 Udinese (15/12) ​Roma 3 x 1 SPAL (15/12) ​Sampdoria 1 x 2 Juventus (18/12) ​Fiorentina 1 x 4 Roma (20/12) ​Juventus 1 x 3 Lazio (22/12) – Supercopa ​Roma 0 x 2 Torino (05/01) ​Juventus 4 x 0 Cagliari (06/01)

Nosso palpite

Quarta colocada com 35 pontos, a Roma vive uma boa temporada, tendo conquistado resultados importantes contra seus rivais diretos por vaga em competições europeias. A Juve, por outro lado, tem oscilado em performances e sofreu duras derrotas recentes para a Lazio, no Italiano e na Supercopa. Tendência de jogo equilibrado, com leve favoritismo para os visitantes pelo retrospecto histórico e pela maior qualidade técnica/poder de decisão de seu elenco.

Palpite final: Roma 0 x 1 Juventus