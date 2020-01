Romildo Bolzan Jr. se manifesta e confirma Grêmio acertando com 3 reforços; Pedro está descartado

​O Grêmio promete realizar grandes investimentos para chegar mais forte nessa atual temporada. O sonho continua sendo a Libertadores da América e, para não cometer os mesmos erros de 2019, a diretoria do ​Imortal já decidiu que será preciso trazer jogadores para mudar o grupo gremista de patamar. Se ano passado a posição de goleiro foi muito criticada, o Tricolor Gaúcho já está resolvendo esse problema.

Vanderlei está muito próximo de ser anunciado pelo clube gaúcho, como informa o jornalista Ademir Quintino; os detalhes estão sendo resolvidos para o anúncio oficial. Em entrevista à ​Rádio Guaíba, Romildo Bolzan Júnior, presidente do Imortal, concedeu entrevista e confirmou as tratativas com o arqueiro: “O Grêmio está atrás de um goleiro. O Vanderlei é um dos nomes que nós estamos trabalhando sim, porém não temos confirmação do negócio ainda”, disse.

Além de Vanderlei, o mandatário também revelou que o Tricolor deseja anunciar mais duas contratações, ​um meia de ligação e um centroavante; Pedro (Fiorentina) está descartado pelos altos valores: “O Grêmio não tem nenhuma situação concreta com a Fiorentina. Grêmio não tem conversas com a Fiorentina. Grêmio não tem negociação aberta com esse jogador. Não temos as mínimas condições de fazer a aquisição desse jogador. Buscamos um centroavante de vocação, uma característica que não temos no plantel nesse momento. Um jogador que se posicione mais na área, temos muitos jogadores movediços”, explicou.

Se alguém falar em Jael eu cancelo minha carteirinha. — Garcêz  (@locogarcez) January 12, 2020

Romildo também afirmou que para a chegada de um centroavante, é provável que André ou Diego Tardelli deixem o clube. A dupla recebeu algumas sondagens de outros times do Brasil e do exterior, mas nenhuma proposta chegou à mesa do clube gaúcho até esse momento. O Tricolor está aberto para ouvir clubes interessados e pretende facilitar as conversas.

​Crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio