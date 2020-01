Rony deve ficar de fora de viagem do Athletico-PR para a Argentina; especulações no mercado aumentam

Na busca por reforços, a diretoria do Athletico–PR ​segue de olho em nomes para qualificar o grupo do técnico Dorival Júnior e manter o padrão das últimas temporadas. Com a disputa da Copa Libertadores da América pela frente, o ​Furacão também se preocupa em manter seus principais jogadores, mas encontra dificuldades. Além do meio-campista Bruno Guimarães, o atacante Rony pode deixar a Arena da Baixada.

O camisa 7 segue com futuro indefinido no Athletico-PR e a torcida viu as especulações com relação ao futuro do atacante aumentarem na madrugada desta terça-feira (14). De acordo com informação da Rádio Banda B, de Curitiba, no Paraná, Rony deve ficar de fora da viagem da delegação para a Argentina, onde o clube disputará amistosos durante esta pré-temporada.

A explicação para a permanência no Brasil é de que o atacante ficará no estado paranaense para definir os trâmites de sua renovação contratual. Segundo a ​repórter Monique Vilela, o Athletico–PR vem realizando uma “força–tarefa” nas últimas semanas para estender o vínculo de Rony. Ainda sem acerto, o jogador estaria na mira de outros clubes, entre eles o Corinthians.

Correto .o único time que pode tirar ele aqui no brasil é o Flamengo ou algum time de fora.. eu estou achando que um time de fora quer investir nele só acho…😪 — Israh Oliveira (@IsrahOliveira1) 14 de janeiro de 2020

O time paulista já realizou uma sondagem pelo atacante, mas se assustou com os valores. A pedida do Furacão para negociar o camisa 7 seria de 12 milhões de euros (R$ 55,4 milhões na conversão atual). O jogador é uma indicação do técnico Tiago Nunes, que assumiu o Corinthians em 2020 após passagem de sucesso pelo Athletico-PR. O atual contrato de Rony tem duração até a metade de 2021. O Palmeiras também já consultou a situação do atleta, que ainda é monitorado pelo Mônaco, da França.