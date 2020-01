Rui Costa abre o jogo e comenta possível chegada de Jan Hurtado, do Boca Juniors

O técnico Rafael Dudamel trabalha atentamente nos ​bastidores do ​Atlético-MG em busca de novas contratações. Dentre as carências, a prioridade no momento é o ataque e muitos alvos entram na mira para o decorrer da temporada. Em entrevista coletiva, o treinador comentou sobre a procura por um atacante de lado e um centroavante.

“Analisamos profundamente o elenco. Há posições que precisamos reforçar, temos consciência disso. Há muitos nomes sobre a mesa, com diferentes características. Não quero falar em nomes, mas manifestei que nosso nível atlético na parte ofensiva tem que melhorar. Estamos bem com Marquinhos, com Bruninho, com Hyoran, com Cazares, com Edinho, mas têm o mesmo perfil. Necessitamos fortalecer fisicamente nossa equipe ofensivamente”, disse o comandante.

Buscando atletas para a linha de frente, o venezuelano Jan Hurtado, do Boca Juniors, teve o nome especulado como possível reforço e seria um pedido de Dudamel. Porém, em entrevista no evento de divulgação do Campeonato Mineiro, o diretor-executivo de futebol, Rui Costa, negou qualquer negociação.

“Não (existe nada). Existiu um movimento natural de que todo jogador venezuelano passasse a ser observado pelo Atlético. Claro que não. Temos um critério muito claro de monitoramento de atletas.” Rui Costa em entrevista para o @ge_galo negando que tenha negociado pelo Hurtado.✅ https://t.co/g33dv9gcpa — Lucas Tanaka (@LucasTanaka) 18 de janeiro de 2020

"Não (estão sendo observados). Existia um movimento natural de que todo jogador venezuelano passasse a ser observado pelo Atlético. Claro que não. Temos um critério muito claro de monitoramento de atletas", disse, nesta quinta-feira, em entrevista no evento de divulgação do Campeonato Mineiro", revelou. O contrato de Hurtado com o time argentino vai até junho de 2023.