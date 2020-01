Rui Costa confirma consulta por Arana e atualiza quadro de possível volta de Tardelli ao Atlético-MG

​O ​Atlético-MG continua se movimentando no mercado em busca de um atacante para preencher o plantel de Rafael Dudamel. Após Diego Tardelli rescindir contrato com o Grêmio, o nome do jogador já foi logo cogitado para a posição. Porém, durante o evento de lançamento do Campeonato Mineiro, o vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido da Cunha, deixou claro que não há nenhuma negociação com o jogador. “Não existe nenhuma negociação em curso”, disse o dirigente ao site​ Superesportes.com.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

O diretor de futebol do clube, Rui Costa, também manteve as informações do vice-presidente. “Pode ser que vá para outro clube, pro exterior. Não tenho como controlar. O Atlético não está negociando com o Tardelli”, confirmou Rui. Apesar de ser um ídolo da torcida alvinegra, o atacante segue livre no mercado. Os boatos das supostas tratativas começaram após um dos patrocinadores do Galo reagir ao anúncio do Tricolor nas redes sociais.

Além disso, de acordo com o jornalista ​Guilherme Frossard, do Globo Esporte, Rui Costa também revelou informações sobre o andamento das negociações envolvendo Róger Guedes. “Praticamente descartado pelo ‘patamar de remuneração.” Com relação a Arana, o dirigente confirmou que o Galo segue de olho no atleta assim como outros clubes. “Existe uma consulta. Neste momento, o silêncio é a melhor resposta”, finalizou o diretor.

Estou rindo demais dos torcedores do @Atletico falando sobre o Tardelli… Xingando o cara… Mas é como o Kalil disse “Quando chegar e vestir a camisa a torcida abraça”. Não que ele esta vindo, mas se viesse a torcida ia abraçar e vcs sabem disso! Para de show! — Oliveira (@Feeh_Galo) January 16, 2020

Tem jogadores que só jogam em um clube, temos 2 exemplos disso Tardelli e Marques.

Os dois não conseguiram jogar nada longe do @Atletico. — PH GALO  1908 (@phcastroalves) January 16, 2020

Para a temporada de 2020, o Alvinegro oficializou o lateral-direito Maíton, o atacante Edinho, o zagueiro Gabriel, o meia-atacante Dylan Borrero, os meio-campistas Hyoran e Allan como reforços definitivos. Marquinhos estendeu o vínculo até 2023 e o meio-campista Nathan renovou por mais seis meses.