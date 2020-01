Rumo a Tóquio! Conheça 5 destaques da Seleção Brasileira Pré-Olímpica

O Brasil estreia no Sul-Americano Sub-23 (Pré-Olímpico) na noite deste domingo (19), no Estádio Centenário Armenia, na Colômbia, às 22h30 (de Brasília), contra o Peru. A Seleção comandada pelo técnico André Jardine busca uma vaga para os Jogos de Tóquio-2020. Confira 5 jovens destaques da equipe brasileira que podem chamar a atenção no torneio.

Bruno Guimarães (Athletico Paranaense)

Destaque do futebol brasileiro na última temporada, o volante Bruno Guimarães foi escolhido pelo técnico André Jardine como capitão da garotada. O jovem de 22 anos é um dos responsáveis por pensar e organizar o time dentro de campo. A joia do ​Athletico é um dos principais atletas da categoria e nome cotado pelo futebol europeu.

Matheus Cunha (RB Leipzig)

O atacante nordestino Matheus Cunha é o principal goleador da Seleção Sub-23 e uma das esperanças da equipe na busca pela classificação para Tóquio. O artilheiro marcou 8 gols em onze partidas preparatórias para o Pré-Olímpico e a expectativa é que o jovem seja o “homem-gol” da equipe no torneio.

Matheus Henrique (Grêmio)

O meio-campista do ​Grêmio é um dos principais criadores de jogadas da Seleção do técnico André Jardine e também é responsável pela saída de bola qualificada. Matheus Henrique ganhou destaque na última temporada e conquistou espaço na categoria após boas atuações e participações em gols.

Pedrinho (Corinthians)

Pedrinho é o camisa 10 do Sub-23 e um dos maiores destaques da equipe de André Jardine. O meia-atacante do ​Corinthians atua centralizado, com mais liberdade e ditando o ritmo do jogo. O atleta de 21 anos se destaca pela armação e criação de jogadas.

Reinier Jesus (Real Madrid)

Revelação do ​Flamengo na última temporada, Reinier Jesus larga como banco na Seleção Sub-23, mas é cotado como ótima opção e pode ganhar espaço no decorrer do torneio. A promessa, que completa 18 anos neste domingo (19), é uma das principais atrações do torneio.