O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE Penedo não para de capacitar seus funcionários para que prestem melhor serviço para população. No início deste ano, mais precisamente em maio, parte dos trabalhadores da autarquia municipal receberam treinamento sobre Segurança do Trabalho, palestra ministrada pelo Objetivo Cursos.

Nos dias 26 e 27 de julho, motoristas da instituição foram treinados pelo Major Amâncio da Polícia Militar de Alagoas, em um curso de Direção Defensiva. O objetivo é fazer com que os responsáveis pela condução dos veículos do SAAE Penedo colaborem ainda mais com a comunidade onde está inserida, e proporcionem mais segurança para o time, além de reduzir custos.

Nesta sexta-feira, 17 de janeiro, aconteceu a entrega dos certificados, onde na oportunidade os participantes receberam das mãos do Diretor do SAAE, Francisco Sousa Guerra (Dr. Tico).

Confira as fotos:

1 de 14

Da Redação do site Boa Informação / Fotos: SAAE