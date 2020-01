Na madrugada de sábado (11) funcionários do SAAE detectaram a ocorrência de grande furto de materiais da estação de tratamento de água que fica em uma das nascentes que abastecem os povoados Itaporanga e Marizeiro, Zona Rural de Penedo.

Os marginais furtaram todo tipo de material que continha cobre. O resultado foi devastador: transformador de 35kva foi arrancado do poste e desmontado para retirar as bobinas de cobre, válvulas de retenção, motores e painéis elétricos também foram furtados. O estrago deixou os povoados sem água. O SAAE diz que não há previsão de quando finalizará os reparos, pois muitos dos equipamentos não são encontrados no comércio local e não integram a lista de estoque, como

por exemplo, transformadores. O SAAE deve fornecer água em carro pipa uma vez ao dia para minimizar o problema. O serviço de carro pipa começa a partir de hoje.

A Direção da autarquia informou que já concluiu o levantamento dos equipamentos furtados e deverá realizar o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil. O prejuízo foi grande e tudo indica que se trata de quadrilha especializada em roubo de cobre. Chama atenção o fato de que os ladrões desligaram a rede de alta tensão para retirar o transformador. Além do grande prejuízo financeiro a população deverá padecer alguns dias com falta de água nos dois povoados.

Assessoria SAAE